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Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 8:52

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Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: Va rămâne cel mai bun”

Lionel Scaloni și jucătorii naționalei Argentinei / Profimedia

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Naționala Argentinei va încerca să pătrundă în careul de ași de la Campionatul Mondial, selecționata antrenată de Luis Scaloni având în față Elveția în duelul din faza sferturilor.

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Selecționerul campioanei mondiale a avut iarăși un discurs la superlativ despre Lionel Messi, la adresa căruia a vorbit în termeni laudativi înaintea unui nou meci la Cupa Mondială.

Lionel Scaloni: „Știm foarte bine de ce este capabil”

Argentina va înfrunta Elveția pentru calificarea în semifinalele Campionatului Mondial, iar selecționerul Lionel Scaloni a vorbit iarăși la superlativ despre Lionel Messi.

„La 39 de ani, unii ar putea crede că Leo Messi nu mai este la același nivel, dar nu știu de câte ori am spus-o: atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun. Asta cred eu și nu pentru că sunt antrenorul lui.

Atât timp cât are această dorință, va continua să fie cel mai bun. Este firesc ca, într-o zi, când va avea 50 de ani, lucrurile să nu mai stea așa. Însă noi, cei care îl cunoaștem, îl vedem la antrenamente și îl urmărim făcând lucruri excepționale, știm foarte bine de ce este capabil”.

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„Nimic din ceea ce reușește nu mă mai surprinde”

„Nici măcar nu-mi pot imagina cum era la 23 sau 24 de ani, la Barcelona, sub comanda lui Guardiola. Nici nu vreau să-mi imaginez. Am vorbit de multe ori despre asta în cadrul staff-ului tehnic, iar să-l vezi în acea versiune trebuie să fi fost ceva de nedescris.

De aceea, dacă întrebi orice jucător care a trăit acea perioadă, îți va spune ce făcea Leo atunci. Cât despre mine, nimic din ceea ce reușește nu mă mai surprinde.

Cred că va rămâne cel mai bun până în ziua în care își va pierde dorința de a continua, pentru că acel moment va veni, inevitabil. Și abia atunci va înceta să nu mai fie cel mai bun”, a declarat Lionel Scaloni la conferința de presă.

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