Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”

Naționala Argentinei va încerca să pătrundă în careul de ași de la Campionatul Mondial, selecționata antrenată de Luis Scaloni având în față Elveția în duelul din faza sferturilor.

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Selecționerul campioanei mondiale a avut iarăși un discurs la superlativ despre Lionel Messi, la adresa căruia a vorbit în termeni laudativi înaintea unui nou meci la Cupa Mondială.

Lionel Scaloni: „Știm foarte bine de ce este capabil”

Argentina va înfrunta Elveția pentru calificarea în semifinalele Campionatului Mondial, iar selecționerul Lionel Scaloni a vorbit iarăși la superlativ despre Lionel Messi.

„La 39 de ani, unii ar putea crede că Leo Messi nu mai este la același nivel, dar nu știu de câte ori am spus-o: atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun. Asta cred eu și nu pentru că sunt antrenorul lui.

Atât timp cât are această dorință, va continua să fie cel mai bun. Este firesc ca, într-o zi, când va avea 50 de ani, lucrurile să nu mai stea așa. Însă noi, cei care îl cunoaștem, îl vedem la antrenamente și îl urmărim făcând lucruri excepționale, știm foarte bine de ce este capabil”.