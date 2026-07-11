Lamine Yamal, “săgeți” către Franța după calificarea în semifinalele Mondialului: “Trebuie să se teamă de noi”

Lamine Yamal a vorbit în fața jurnaliștilor după ce Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale la capătul unui duel cu Belgia, scor 2-1. Starul de 18 ani al “Furiei Roja” nu a vorbit doar despre partida contra “dracilor roșii”, ci și despre meciul din penultimul act în care vor da peste Franța, prilej pentru el să facă o declarație de luptă.
Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.
Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.
Lamine Yamal nu se teme de Franța înainte de semifinalele Cupei Mondiale
După meciul disputat în California, Lamine Yamal s-a numărat printre spaniolii care au acordat declarații presei de la fața locului. Fotbalistul Barcelonei consideră că echipa sa a meritat calificarea și și-a lăudat colegii în acest sens.
În ceea ce privește partida “de foc” care urmează, cea cu Franța din semifinale, starul de 18 ani nu a fost deloc rezervat și a spus că dacă există vreo echipă de care starurile “Les Bleus” ar trebui să se teamă, aceea este Spania, ținând cont de rezultatele din trecut.
“Suntem foarte fericiți că suntem din nou în semifinale. Suntem aici de mult timp și vrem să ajungem până la capăt. Ne bucurăm de această victorie și de calificarea în etapa următoare.
Cred că am fost mult mai puternici decât adversarul. Da, golul primit a lăsat o senzație ciudată, pentru că a venit într-un moment în care controlam complet jocul, dar așa e fotbalul. Poate că nu arătăm un fotbal deosebit de frumos, dar realitatea este că nicio echipă nu a reușit să joace cu noi de la egal la egal.
Cred că dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi, pentru că noi suntem cei care i-am eliminat în trecut. Desigur, se întâlnesc două echipe magnifice, două echipe de clasă mondială.
În opinia mea, acestea sunt cele mai puternice două echipe naționale din lume. Vom vedea ce se va întâmpla, dar noi nu avem nicio teamă“, a spus jucătorul care va împlini 19 ani cu o zi înainte de confruntarea cu Franța, potrivit mundodeportivo.com.
🚨🇪🇸 Lamine Yamal: “I think that if France has to fear anyone, it’s us…
…as we’re the ones who have knocked them out before”. pic.twitter.com/L7RV2FlBdJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026
Franța și Spania s-au întâlnit recent în două ipostaze, iar “Furia Roja” a avut de fiecare dată câștig de cauză, în semifinalele EURO 2024 și în aceeași fază a Nations League 2025.
Partida dintre cele două de la Cupa Mondială va avea loc pe 14 iulie, chiar de ziua națională a francezilor, de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
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