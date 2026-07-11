Lamine Yamal, “săgeți” către Franța după calificarea în semifinalele Mondialului: “Trebuie să se teamă de noi”

Lamine Yamal a vorbit în fața jurnaliștilor după ce Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale la capătul unui duel cu Belgia, scor 2-1. Starul de 18 ani al “Furiei Roja” nu a vorbit doar despre partida contra “dracilor roșii”, ci și despre meciul din penultimul act în care vor da peste Franța, prilej pentru el să facă o declarație de luptă.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.

Lamine Yamal nu se teme de Franța înainte de semifinalele Cupei Mondiale

După meciul disputat în California, Lamine Yamal s-a numărat printre spaniolii care au acordat declarații presei de la fața locului. Fotbalistul Barcelonei consideră că echipa sa a meritat calificarea și și-a lăudat colegii în acest sens.

În ceea ce privește partida “de foc” care urmează, cea cu Franța din semifinale, starul de 18 ani nu a fost deloc rezervat și a spus că dacă există vreo echipă de care starurile “Les Bleus” ar trebui să se teamă, aceea este Spania, ținând cont de rezultatele din trecut.