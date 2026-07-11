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Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 9:03

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Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare

Ferran Torres și Lamine Yamal / Profimedia

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Barcelona este pe punctul de a finaliza una dintre cele mai neașteptate mutări din această vară, după ce a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul lui Karim Adeyemi.

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Această sosire ar urma să producă noi schimbări la nivelul lotului, iar unul dintre jucătorii lui Hansi Flick ia în calcul plecarea, după ce s-ar fi înțeles cu Paris Saint Germain.

Ferran Torres s-a înțeles cu PSG

Transferul lui Karim Adeyemi la Barcelona pare să-l fi nemulțumit pe Ferran Torres, care este gata să-și facă bagajele și să plece de pe Camp Nou.

Fotbalistul spaniol se află în ultimul an de contract cu gruparea catalană, iar prelungirea nu este luată în calcul, mai ales după venirea jucătorului de la Borussia Dortmund.

Gianluca Di Marzio anunță că „rechinul” a ajuns la un acord verbal cu Paris Saint Germain. Cu o cotă de piață de 50 de milioane de euro, Ferran a strâns în total 207 meciuri pentru Barcelona, a marcat 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.

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