Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare

Barcelona este pe punctul de a finaliza una dintre cele mai neașteptate mutări din această vară, după ce a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul lui Karim Adeyemi.
Această sosire ar urma să producă noi schimbări la nivelul lotului, iar unul dintre jucătorii lui Hansi Flick ia în calcul plecarea, după ce s-ar fi înțeles cu Paris Saint Germain.
Ferran Torres s-a înțeles cu PSG
Transferul lui Karim Adeyemi la Barcelona pare să-l fi nemulțumit pe Ferran Torres, care este gata să-și facă bagajele și să plece de pe Camp Nou.
Fotbalistul spaniol se află în ultimul an de contract cu gruparea catalană, iar prelungirea nu este luată în calcul, mai ales după venirea jucătorului de la Borussia Dortmund.
Gianluca Di Marzio anunță că „rechinul” a ajuns la un acord verbal cu Paris Saint Germain. Cu o cotă de piață de 50 de milioane de euro, Ferran a strâns în total 207 meciuri pentru Barcelona, a marcat 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.
🚨🚨🌕| 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ferran Torres has given his GREEN LIGHT to join PSG after the World Cup. He WANTS the move.
Ferran Torres has reached an AGREEMENT IN PRINCIPLE in principle with PSG.
His current contract expires in 2027, and an extension looks complicated… pic.twitter.com/fecixgFlka
— Managing Barça (@ManagingBarca) July 10, 2026
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