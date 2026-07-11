Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale

Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 11 iulie 2026, 8:22

Comentarii
Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale

Luis de la Fuente / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Naționala Spaniei s-a calificat vineri seară în careul de ași la Campionatul Mondial, după o victorie dramatică în fața Belgiei, scor 2-1. Mikel Merino a marcat iarăși un gol decisiv, iar ”Furia Roja” va da piept cu Franța pentru un loc în finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Luis de la Fuente a stabilit un record impresionant pe banca selecționatei iberice și a devenit primul din istorie care reușește așa ceva în fotbalul internațional.

Luis de la Fuente, unic în istoria Spaniei

Instalat pe banca naționalei Spaniei la începutul anului 2023, Luis de la Fuente s-a dovedit a fi varianta cea mai bună pentru ”Furia Roja”, acesta reușind să cucerească titlul european.

Mai mult decât atât, selecționerul va juca împotriva Franței pentru calificarea în finala Cupei Mondiale și a stabilit o performanță impresionantă după victoria cu Belgia.

Concret, a devenit primul antrenor care a condus cele mai multe partide la Campionatul European și Mondial fără înfrângere. Acesta are un bilanț de 12 victorii și un rezultat de egalitate.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
10:11

Daniel Pancu a vorbit despre transferuri după ce s-a întors cu Rapid din cantonament: “Vor mai veni jucători”
10:00

Se întâmplă și la case mai mari! Cazul ”Anderson Ceara” s-a repetat și în Anglia
9:43

VIDEOFratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia
9:16

Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
9:03

Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare
8:52

Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial