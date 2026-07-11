Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale

Naționala Spaniei s-a calificat vineri seară în careul de ași la Campionatul Mondial, după o victorie dramatică în fața Belgiei, scor 2-1. Mikel Merino a marcat iarăși un gol decisiv, iar ”Furia Roja” va da piept cu Franța pentru un loc în finală.

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Luis de la Fuente a stabilit un record impresionant pe banca selecționatei iberice și a devenit primul din istorie care reușește așa ceva în fotbalul internațional.

Luis de la Fuente, unic în istoria Spaniei

Instalat pe banca naționalei Spaniei la începutul anului 2023, Luis de la Fuente s-a dovedit a fi varianta cea mai bună pentru ”Furia Roja”, acesta reușind să cucerească titlul european.

Mai mult decât atât, selecționerul va juca împotriva Franței pentru calificarea în finala Cupei Mondiale și a stabilit o performanță impresionantă după victoria cu Belgia.

Concret, a devenit primul antrenor care a condus cele mai multe partide la Campionatul European și Mondial fără înfrângere. Acesta are un bilanț de 12 victorii și un rezultat de egalitate.