Fratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia

Lamine Yamal a făcut un meci bun în partida care a consemnat calificarea Spaniei în semifinalele Cupei Mondiale, însă la finalul partidei cu Belgia camerele s-au mutat pe fratele său mai mic, Keyne. Acesta s-a strâmbat și a scos limba la cameră, știind că fotbalistul “Furiei Roja” o să îl vadă pe ecranul gigant de pe SoFi Stadium, din Los Angeles.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.

Keyne Yamal, din nou în centrul atenției la Cupa Mondială

După meci, regizorul transmisiunii a surprins un moment inedit ce i-a avut în prim-plan pe Lamine Yamal și fratele său, Keyne. Camerele au fost puse inițial pe copilul de trei ani, care deja a devenit cunoscut pentru reacțiile sale amuzante la victoriile Spaniei.

Ulterior, cadrul s-a mutat pe jucătorul Barcelonei, care a început să râdă când și-a văzut fratele de doar trei ani pe marele ecran de pe SoFi Stadium cum se strâmbă și scoate limba. La interviul acordat după meci, Lamine Yamal a dezvăluit că reacția lui Keyne nu a fost una spontană, ci planificată.