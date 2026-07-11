Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia
VIDEO

Fratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 9:43

Comentarii
Fratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia

Lamine Yamal și fratele său, după Spania - Belgia / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lamine Yamal a făcut un meci bun în partida care a consemnat calificarea Spaniei în semifinalele Cupei Mondiale, însă la finalul partidei cu Belgia camerele s-au mutat pe fratele său mai mic, Keyne. Acesta s-a strâmbat și a scos limba la cameră, știind că fotbalistul “Furiei Roja” o să îl vadă pe ecranul gigant de pe SoFi Stadium, din Los Angeles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.

Keyne Yamal, din nou în centrul atenției la Cupa Mondială

După meci, regizorul transmisiunii a surprins un moment inedit ce i-a avut în prim-plan pe Lamine Yamal și fratele său, Keyne. Camerele au fost puse inițial pe copilul de trei ani, care deja a devenit cunoscut pentru reacțiile sale amuzante la victoriile Spaniei.

Ulterior, cadrul s-a mutat pe jucătorul Barcelonei, care a început să râdă când și-a văzut fratele de doar trei ani pe marele ecran de pe SoFi Stadium cum se strâmbă și scoate limba. La interviul acordat după meci, Lamine Yamal a dezvăluit că reacția lui Keyne nu a fost una spontană, ci planificată.

Reclamă
Reclamă

Eram la fizioterapeut și m-a sunat de pe telefonul mamei, mi-a spus că va scoate limba mâine (n.r. în ziua meciului), deci imaginea de pe ecran m-a făcut să râd“, a spus Yamal despre momentul viral după meci, potrivit marca.com.

Spania o va întâlni pe Franța în semifinalele Campionatului Mondial, într-un duel ce va avea loc pe 14 iulie, chiar de ziua națională a celor din “hexagon”. Meciul va avea loc de la 22:00 și fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

Afacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur anAfacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
9:16

Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
9:03

Acord între jucătorul Barcelonei și PSG! Transferul lui Karim Adeyemi contribuie la această mutare
8:52

Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”
8:47

“Dacă federația nu e de acord, a fost probabil ultimul meci”. Courtois, anunț-șoc după eliminarea de la Mondial
8:22

Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale
8:11

Lamine Yamal, “săgeți” către Franța după calificarea în semifinalele Mondialului: “Trebuie să se teamă de noi”
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial