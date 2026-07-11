Fratele lui Lamine Yamal a făcut din nou show la Cupa Mondială! Imagini de senzație după meciul cu Belgia

Lamine Yamal a făcut un meci bun în partida care a consemnat calificarea Spaniei în semifinalele Cupei Mondiale, însă la finalul partidei cu Belgia camerele s-au mutat pe fratele său mai mic, Keyne. Acesta s-a strâmbat și a scos limba la cameră, știind că fotbalistul “Furiei Roja” o să îl vadă pe ecranul gigant de pe SoFi Stadium, din Los Angeles.
Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.
Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.
Keyne Yamal, din nou în centrul atenției la Cupa Mondială
După meci, regizorul transmisiunii a surprins un moment inedit ce i-a avut în prim-plan pe Lamine Yamal și fratele său, Keyne. Camerele au fost puse inițial pe copilul de trei ani, care deja a devenit cunoscut pentru reacțiile sale amuzante la victoriile Spaniei.
Ulterior, cadrul s-a mutat pe jucătorul Barcelonei, care a început să râdă când și-a văzut fratele de doar trei ani pe marele ecran de pe SoFi Stadium cum se strâmbă și scoate limba. La interviul acordat după meci, Lamine Yamal a dezvăluit că reacția lui Keyne nu a fost una spontană, ci planificată.
“Eram la fizioterapeut și m-a sunat de pe telefonul mamei, mi-a spus că va scoate limba mâine (n.r. în ziua meciului), deci imaginea de pe ecran m-a făcut să râd“, a spus Yamal despre momentul viral după meci, potrivit marca.com.
♥️This wholesome moment is melting hearts worldwide!
😍 Lamine Yamal spotting his little brother Keyne on the massive stadium screen mid-match… that instant smile, the point up, pure joy!
🫶 The 3-year-old even blew him a kiss back. Family goals on the biggest stage! pic.twitter.com/2jHWpE4gjI
— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 11, 2026
Spania o va întâlni pe Franța în semifinalele Campionatului Mondial, într-un duel ce va avea loc pe 14 iulie, chiar de ziua națională a celor din “hexagon”. Meciul va avea loc de la 22:00 și fi transmis în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
- Lionel Scaloni s-a pus la picioarele lui Messi înaintea meciului cu Elveția: „Va rămâne cel mai bun”
- “Dacă federația nu e de acord, a fost probabil ultimul meci”. Courtois, anunț-șoc după eliminarea de la Mondial
- Luis de la Fuente, record impresionant după ce a calificat Spania în semifinalele Cupei Mondiale
- Lamine Yamal, “săgeți” către Franța după calificarea în semifinalele Mondialului: “Trebuie să se teamă de noi”
- Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps