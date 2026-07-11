“Dacă federația nu e de acord, a fost probabil ultimul meci”. Courtois, anunț-șoc după eliminarea de la Mondial

Thibaut Courtois a făcut un anunț la care puțini oameni se așteptau după ce Belgia a fost eliminată de Spania din semifinalele Cupei Mondiale. Portarul lui Real Madrid a dezvăluit că își dorește să ia o pauză de la națională și că dacă federația nu va fi de acord cu planul său, atunci duelul contra ibericilor a fost ultimul pentru el în tricoul “dracilor roșii”.

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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.

A jucat Courtois ultimul meci pentru Belgia? Ce a declarat portarul

După meciul disputat în California, goalkeeper-ul belgian a discutat despre viitorul său și a dezvăluit că ar vrea să ia o pauză de la ce înseamnă circuitul echipei naționale. Courtois și-ar dori să nu fie convocat pentru partidele din Nations League, când “dracii roșii” întâlnesc în Liga A Italia, Turcia și Franța în perioada septembrie – noiembrie.

Planul său e să revină pentru calificările de EURO 2028, însă dacă federația nu va fi de acord cu ideea sa, atunci va accepta faptul că partida Spania – Belgia a fost ultima în care a îmbrăcat tricoul naționalei sale.