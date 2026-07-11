“Dacă federația nu e de acord, a fost probabil ultimul meci”. Courtois, anunț-șoc după eliminarea de la Mondial

Thibaut Courtois a făcut un anunț la care puțini oameni se așteptau după ce Belgia a fost eliminată de Spania din semifinalele Cupei Mondiale. Portarul lui Real Madrid a dezvăluit că își dorește să ia o pauză de la națională și că dacă federația nu va fi de acord cu planul său, atunci duelul contra ibericilor a fost ultimul pentru el în tricoul “dracilor roșii”.
Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce a învins-o la Los Angeles pe Belgia la limită, scor 2-1. Campioana europeană a deschis scorul prin Fabian Ruiz, însă pe finalul primei reprize Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.
Golul victoriei a venit pe final din piciorul lui Mikel Merino, care intrat pe teren cu două minute înainte a dat lovitura la fel cum a făcut-o și în partida contra Portugaliei. Reușita mijlocașului de la Arsenal a venit în urma unei gafe comise de Senne Lammens, portarul lui Rudi Garcia care l-a înlocuit pe Thibaut Courtois, ieșit accidentat.
A jucat Courtois ultimul meci pentru Belgia? Ce a declarat portarul
După meciul disputat în California, goalkeeper-ul belgian a discutat despre viitorul său și a dezvăluit că ar vrea să ia o pauză de la ce înseamnă circuitul echipei naționale. Courtois și-ar dori să nu fie convocat pentru partidele din Nations League, când “dracii roșii” întâlnesc în Liga A Italia, Turcia și Franța în perioada septembrie – noiembrie.
Planul său e să revină pentru calificările de EURO 2028, însă dacă federația nu va fi de acord cu ideea sa, atunci va accepta faptul că partida Spania – Belgia a fost ultima în care a îmbrăcat tricoul naționalei sale.
“Trebuie să vorbesc cu selecționerul și cu federația, cu Vincent Mannaert (n.r. directorul tehnic al federației). Chiar mi-a plăcut acest turneu final. Familia mea mi-a spus că nu m-a mai văzut de mult timp atât de fericit la națională. După două turnee finale dificile, mi-a fost bine.
Ar fi totuși o idee bună să iau un an de pauză de la națională, în perioada Nations League. În acest mod, aș putea să îmi las corpul să se recupereze și după aceea să mă întorc pentru calificările următorului EURO.
Voi discuta cu federația și văd ce părere are. Dacă cei de acolo nu sunt de acord, atunci da, atunci a fost probabil ultimul meu meci“, a spus portarul care a împlinit recent 34 de ani, potrivit walfoot.be.
Courotis a adunat de-a lungul timpului 115 partide la naționala Belgiei, reușind să își mențină poarta intactă în 57 de rânduri.
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