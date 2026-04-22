Lovitură pentru Carlo Ancelotti şi Brazilia! Starul care poate rata Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 22 aprilie 2026, 21:55

Carlo Ancelotti, în timpul unui meci - Profimedia Images

Estevao este incert pentru Cupa Mondială 2026 după ce a suferit o accidentare la ischiogambieri care îl va împiedica să mai joace în acest sezon pentru echipa sa de club, Chelsea, informează BBC.

Extrema în vârstă de 18 ani a fost nevoită să părăsească terenul în timpul înfrângerii de sâmbătă, 0-1 cu Manchester United.

Accidentarea ridică semne de întrebare cu privire la participarea sa la Cupa Mondială din această vară, Estevao fiind convocat de selecţionerul Carlo Ancelotti pentru ultimele meciuri ale Braziliei.

Deşi surse apropiate lui Estevao au declarat pentru BBC Sport că acesta va putea participa la turneu, rămâne de văzut dacă Ancelotti va risca să-l convoace, având în vedere că este posibil ca fotbalistul să nu fie complet refăcut pentru meciurile din faza grupelor.

Estevao era vizibil afectat când a părăsit terenul în partida împotriva lui Manchester United.

Brazilia va înfrunta Marocul în primul său meci din faza grupelor Cupei Mondiale, pe 13 iunie.

Este a doua oară în acest sezon când Estevao suferă o accidentare la ischiogambieri. Căpitanul Reece James, Cole Palmer şi Jamie Gittens sunt şi ei în prezent indisponibili din cauza unor probleme similare.

Brazilianul a marcat opt goluri şi a oferit patru pase decisive în 36 de apariţii în primul său sezon pe Stamford Bridge.

Reclamă
El a venit la Chelsea în vara anului trecut, de la clubul brazilian Palmeiras, pentru o sumă iniţială de 29 de milioane de lire sterline, care ar putea creşte cu încă 51 de milioane de lire.

