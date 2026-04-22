Lovitură pentru Carlo Ancelotti şi Brazilia! Starul care poate rata Campionatul Mondial 2026

Estevao este incert pentru Cupa Mondială 2026 după ce a suferit o accidentare la ischiogambieri care îl va împiedica să mai joace în acest sezon pentru echipa sa de club, Chelsea, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrema în vârstă de 18 ani a fost nevoită să părăsească terenul în timpul înfrângerii de sâmbătă, 0-1 cu Manchester United.

Estevao poate rata Campionatul Mondial 2026

Accidentarea ridică semne de întrebare cu privire la participarea sa la Cupa Mondială din această vară, Estevao fiind convocat de selecţionerul Carlo Ancelotti pentru ultimele meciuri ale Braziliei.

Deşi surse apropiate lui Estevao au declarat pentru BBC Sport că acesta va putea participa la turneu, rămâne de văzut dacă Ancelotti va risca să-l convoace, având în vedere că este posibil ca fotbalistul să nu fie complet refăcut pentru meciurile din faza grupelor.

Estevao era vizibil afectat când a părăsit terenul în partida împotriva lui Manchester United.