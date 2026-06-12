Clubul din Liga 1 care ar putea fi vândut! Anunţ de ultim moment: “Purtăm discuţii în patru direcţii”

Clubul din Liga 1 care ar putea fi vândut este UTA. Alexandru Meszar, conducătorul formaţiei din Arad, a confirmat faptul că echipa are nevoie de investitori, purtându-se discuţii cu cei interesaţi.
Meszar nu a vrut să ofere prea multe detalii, dorind ca totul să rămână confidenţial până când s-ar putea oficializa.
Clubul din Liga 1 care ar putea fi vândut: UTA
“Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă intercompetițională și declarațiile mele publice anterioare, prin care am arătat că UTA are nevoie de parteneri sau proprietari cu o putere financiară superioară celei existente în prezent, este firesc să fi apărut manifestări de interes din partea unor persoane și grupuri de investitori.
În acest moment există intenții și discuții inițiate din patru direcții diferite. Pentru că am convenit împreună cu fiecare dintre părțile implicate ca aceste tratative să rămână confidențiale, consider că este normal, moral și etic să nu fac referiri publice la numele niciunei persoane sau organizații.
Doresc însă să precizez că toate aceste discuții se află în prezent într-o fază de cunoaștere reciprocă și de evaluare preliminară, nu într-o etapă avansată de negociere. Dacă și când vor exista evoluții concrete care pot influența viitorul clubului, acestea vor fi comunicate transparent și oficial suporterilor și opiniei publice”, a declarat Alexandru Meszar, conform fanatik.ro.
Aviv Eissat, tatăl internaţionalului român Lisav Eissat, ar fi interesat să preia pachetul majoritar de acţiuni de la UTA, notează gsp.ro. Israelianul a mers marţi la Arad, însoţit de impresarul fiului său, Florin Manea, pentru a discuta cu Alexandru Meszar.
Tatăl lui Lisav Eissat a confirmat discuţiile cu cei de la UTA, tratativele fiind în fază incipientă. Dacă totul se va concretiza, alături de israelian se vor mai implica la echipa din Arad Gheorghe Falcă (fostul primar al Aradului), Sorin Blejnar (fostul preşedinte ANAF) şi Călin Popescu Tăriceanu (fostul premier).
“Da, marțea trecută am vizitat clubul istoric din orașul Arad, fondat de familia evreiască Neuman. În timpul vizitei mele la Arad, am avut ocazia să mă întâlnesc cu câteva persoane din cadrul clubului și să înțeleg mai bine mediul fotbalistic local și potențialul clubului.
Ca investitor implicat în afaceri internaționale, apreciez oportunitățile care pot crea valoare pe termen lung și pot contribui la dezvoltarea UTA Arad și a comunității sale. În acest moment, nu a fost luată nicio decizie finală și este prea devreme pentru a comenta o tranzacție specifică sau o posibilă achiziție.
Orice evoluții viitoare, dacă și când vor avea loc, vor fi comunicate prin canalele oficiale corespunzătoare”, a spus Aviv Eissat, conform gsp.ro.
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