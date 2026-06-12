Starul care va rata debutul la Campionatul Mondial. E OUT pentru meciul de deschidere

Fundaşul şi căpitanul echipei de fotbal a Canadei, Alphonso Davies, nu este refăcut complet după o accidentare şi nu va juca în primul meci, cu Bosnia-Herţegovina, la Cupa Mondială 2026, vineri, la Toronto, a anunţat selecţionerul Jesse Marsch.

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‘‘I-am făcut ieri (miercuri, n.r.) un RMN. A arătat semne foarte pozitive şi că se vindecă incredibil de bine, aproape complet. Dar nu va fi disponibil mâine. Sperăm cu adevărat că în zilele următoare sau săptămâna viitoare putem accelera lucrurile şi îi putem oferi o şansă să joace’‘, a explicat antrenorul american.

Canada – Bosnia e azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Alphonso Davies va rata Canada – Bosnia, de la Campionatul Mondial

Fundaşul stânga al echipei Bayern München a jucat foarte puţin în acest sezon, după o serie de accidentări, inclusiv o accidentare la ischiogambieri suferită la începutul lunii mai împotriva lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor.

Iniţial tratat în Bavaria, fundaşul de 25 de ani a început o cursă contracronometru pentru a se recupera la timp pentru Cupa Mondială şi s-a alăturat coechipierilor săi abia pe 31 mai.

Mijlocaşul defensiv Stephen Eustaquio va purta banderola de căpitan pentru primul meci de acasă al Canadei la Cupa Mondială, în Grupa B, în care va mai întâlni Qatarul (19 iunie) şi Elveţia (24 iunie).