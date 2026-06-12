Surpriză la CFR Cluj: jucătorul s-a despărţit de echipă, deşi mai avea contract până în 2028

Jucătorii de la CFR Cluj, la finalul unui meci/ Profimedia

CFR Cluj a început pregătirile pentru următorul sezon din Liga 1. Clujenii au renunţat la un jucător, anume Alibek Aliev (29 de ani), deşi acesta mai avea contract cu echipa până în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibek Aliev şi oficialii de la CFR Cluj au ajuns la un acord pentru rezilierea înţelegerii, care mai era valabilă pentru următoarele două sezoane.

Surpriză la CFR Cluj: Alibek Aliev şi-a reziliat contractul

Cei de la CFR Cluj au decis să renunţe la Alibek Aliev, deşi atacantul a avut evoluţii bune în Gruia. Rezilierea contractului s-a produs de comun acord, după cum notează fanatik.ro.

Cei de la CFR Cluj au decis, însă, să renunţe la Alibek Aliev dat fiind salariul său, notează gsp.ro. Atacantul de 29 de ani încasa lunar 22.000 de euro din partea clujenilor, oficialii din Gruia considerând suma una mult prea mare, ţinând cont şi de situaţia delicată a clubului, din punct de vedere financiar.

Alibek Aliev a semnat cu CFR Cluj în iarnă, după despărţirea de Osters. Atacantul l-a înlocuit în Gruia pe Louis Munteanu, cel vândut de clujeni la DC United, pe suma de şase milioane de euro.