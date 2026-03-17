Carlo Ancelotti, mesaj clar pentru Neymar! Ce i-a transmis după ce l-a lăsat în afara lotului Braziliei: “E altă poveste”

Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 9:46

Neymar, înaintea unui meci / Profimedia

Carlo Ancelotti a vorbit despre lotul cu care Brazilia se va deplasa în luna martie în Statele Unite, atunci când va disputa două meciuri de pregătire, cu Franţa şi Croaţia, pe 26, respectiv 31 martie.

În lot nu se află Neymar, jucător care a făcut parte din lista preliminară a lui Carlo Ancelotti, din urmă cu câteva săptămâni. Fostul jucător de la Barcelona şi PSG, care evoluează în prezent la Santos, nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirea, după ce a fost lăsat acasă de italian.

Carlo Ancelotti: “Neymar poate fi la World Cup”

“O să vorbesc pentru că nu pot să tac. Evident, sunt supărat pentru că nu am fost convocat, dar obiectivul meu e acelaşi. Zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci”, a declarat Neymar, citat de marca.com.

Cu toate acestea, Carlo Ancelotti a avut un mesaj categoric pentru toţi jucătorii Braziliei, inclusiv pentru Neymar. Fotbalistul de 34 de ani nu a fost convocat din cauza faptului că nu este apt 100%, dar absenţa de la această acţiune nu îl scoate din calcul pentru turneul final din vară.

În cazul în care va ajunge la un nivel bun de pregătire şi va juca mai mult în perioada următoare, Neymar are şanse foarte mari să fie convocat la World Cup 2026:

“Explicaţiile legate de listă depind mult de jucători, evident. Este o echipă cu jucători care sunt pregătiţi 100%. Toată lumea care joacă, în condiţiile în care avem nume importante precum Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo, cărora le doresc recuperare rapidă. Dar este o listă a jucătorilor care sunt sănătoşi, pentru că vrem să jucăm două meciuri foarte importante, de intensitate, la care se adaugă şi drumul.

Neymar poate fi la World Cup. De ce nu l-am convocat acum? Pentru că nu este 100% şi, în acest moment, avem nevoie de jucători care sunt în stare perfectă. Lotul final e altă poveste. El trebuie să muncească în continuare şi să joace mai mult pentru a ajunge la un nivel optim”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de marca.com.

