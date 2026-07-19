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Direct în istorie! Lamine Yamal, al treilea cel mai tânăr jucător într-o finală de Campionat Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 19 iulie 2026, 20:33

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Direct în istorie! Lamine Yamal, al treilea cel mai tânăr jucător într-o finală de Campionat Mondial

Lamine Yamal, în tricoul Spaniei - Getty Images

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Spania scrie o nouă pagină de istorie în această seară în finala Campionatului Mondial contra Argentinei, partidă transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 22:00.

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Campioana mondială din 2010 și deținătoarea titlului european din 2024 va avea pe teren doi dintre cei mai tineri jucători care au intrat vreodată pe teren într-o finală de Campionat Mondial!

Yamal și Cubarsi, direct în top

În urmă cu doar câteva zile, Lamine Yamal a împlinit vârsta de 19 ani. Este deja un star în lumea fotbalului: are EURO în palmares, titluri cu Barcelona și, în cazul unei victorii în această seară, devine favorit la câștigarea Balonului de Aur în acest an. Ar fi cel mai tânăr câștigător al trofeului acordat de France Football, peste Ronaldo Nazario care a câștigat trofeul la 21 de ani și 95 de zile în 1997.

Yamal este de astăzi și al treilea cel mai tânăr jucător din istoria finalelor de campionat mondial! Un clasament în care liderul incontestabil rămâne marele Pele, cel care nu avea nici măcar 18 ani în momentul în care a ridicat cupa mondială deasupra capului. Nu doar Yamal intră în acest clasament, ci și colegul său de la națională și de la Barcelona, Pau Cubarsi. De pe podium din acest top iese Kylian Mbappe.

Un semn bun pentru Spania: toți jucătorii prezenți în acest top au câștigat și trofeul în primele lor finale.

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Cum arată topul celor mai tineri jucători care au jucat într-o finală de Campionat Mondial:

  • 1. Pele – 17 ani și 249 zile – finala din 1958, Brazilia 5-2 Suedia. Pele a reușit o dublă
  • 2. Giuseppe Bergomi – 18 ani și 201 zile – finala din 1982, Italia 3-1 Germania de Vest.
  • 3. Lamine Yamal – 19 ani și 6 zile – finala din 2026, Spania – Argentina
  • 4. Paul Cubarsi – 19 ani și 178 zile – finala din 2026, Spania – Argentina
  • 5. Kylian Mbappe – 19 ani și 207 zile – finala din 2018, Franța 4-2 Croația. Mbappe a marcat ultimul gol al meciului
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