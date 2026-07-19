Direct în istorie! Lamine Yamal, al treilea cel mai tânăr jucător într-o finală de Campionat Mondial

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Campioana mondială din 2010 și deținătoarea titlului european din 2024 va avea pe teren doi dintre cei mai tineri jucători care au intrat vreodată pe teren într-o finală de Campionat Mondial!

Yamal și Cubarsi, direct în top

În urmă cu doar câteva zile, Lamine Yamal a împlinit vârsta de 19 ani. Este deja un star în lumea fotbalului: are EURO în palmares, titluri cu Barcelona și, în cazul unei victorii în această seară, devine favorit la câștigarea Balonului de Aur în acest an. Ar fi cel mai tânăr câștigător al trofeului acordat de France Football, peste Ronaldo Nazario care a câștigat trofeul la 21 de ani și 95 de zile în 1997.

Yamal este de astăzi și al treilea cel mai tânăr jucător din istoria finalelor de campionat mondial! Un clasament în care liderul incontestabil rămâne marele Pele, cel care nu avea nici măcar 18 ani în momentul în care a ridicat cupa mondială deasupra capului. Nu doar Yamal intră în acest clasament, ci și colegul său de la națională și de la Barcelona, Pau Cubarsi. De pe podium din acest top iese Kylian Mbappe.

Un semn bun pentru Spania: toți jucătorii prezenți în acest top au câștigat și trofeul în primele lor finale.