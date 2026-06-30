Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: “Trebuie să mergem cu alt selecţioner”

Lothar Matthaus consideră că “era” Julian Nagelsmann se va încheia după ce selecţionata Germaniei a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 în urma înfrângerii la loviturile de departajare suferită în faţa Paraguayului, luni la Boston, informează DPA.
“Cred că trebuie să mergem mai departe cu un nou selecţioner după această Cupă Mondială. A fost pur şi simplu prea mult. Probabil că mai sunt multe de rezolvat, atât pe teren, cât şi în afara lui’, a declarat Matthaus pentru ziarul Bild.
Lothar Matthaus cere o decizie radicală după eliminarea Germaniei de la Campionatul Mondial
Acesta a criticat performanţa echipei, dar nu a considerat-o un incident izolat. “Se poate întâmpla să ai un meci rău. Dar noi am jucat deja rău împotriva Ecuadorului”, a spus el.
“Privind imaginea de ansamblu, nu sunt trist. Sunt surprins că am putut fi eliminaţi de o echipă atât de slabă. Dar nu sunt trist ţinând cont de prestaţia pe care am avut-o”, a mai spus Matthaus.
Contractul lui Nagelsmann este valabil până la finalul Campionatul European din Marea Britanie, care va avea loc peste doi ani. Aceasta a fost prima Cupă Mondială pentru tânărul selecţioner german, după o eliminare în sferturile de finală la EURO 2024, în faţa viitoarei câştigătoare, Spania.
Însuşi antrenorul a declarat că nu se retrage, în timp ce directorul echipei naţionale a Germaniei, Rudi Voeller, şi-a arătat sprijinul pentru Nagelsmann.
Totodată, Lothas Mathaus i-a luat apărarea căpitanului Mannschaft, Joshua Kimmich: “Este genul de jucător care vrea să conducă, arată asta la Bayern Munchen. Trebuie doar să-l pui în poziţia potrivită. Nu cred că s-a simţit confortabil pe postul de fundaş dreapta”.
Kimmich a jucat cea mai mare parte a Cupei Mondiale ca fundaş dreapta, în ciuda faptului că la echipa sa de club a evoluat ca mijlocaş.
“Din punctul meu de vedere, este încă un jucător care va face parte din echipa naţională pentru anii următori”, a mai spus Matthaus.
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