Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: “Trebuie să mergem cu alt selecţioner”

Lothar Matthaus consideră că “era” Julian Nagelsmann se va încheia după ce selecţionata Germaniei a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 în urma înfrângerii la loviturile de departajare suferită în faţa Paraguayului, luni la Boston, informează DPA.

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“Cred că trebuie să mergem mai departe cu un nou selecţioner după această Cupă Mondială. A fost pur şi simplu prea mult. Probabil că mai sunt multe de rezolvat, atât pe teren, cât şi în afara lui’, a declarat Matthaus pentru ziarul Bild.

Lothar Matthaus cere o decizie radicală după eliminarea Germaniei de la Campionatul Mondial

Acesta a criticat performanţa echipei, dar nu a considerat-o un incident izolat. “Se poate întâmpla să ai un meci rău. Dar noi am jucat deja rău împotriva Ecuadorului”, a spus el.

“Privind imaginea de ansamblu, nu sunt trist. Sunt surprins că am putut fi eliminaţi de o echipă atât de slabă. Dar nu sunt trist ţinând cont de prestaţia pe care am avut-o”, a mai spus Matthaus.

Contractul lui Nagelsmann este valabil până la finalul Campionatul European din Marea Britanie, care va avea loc peste doi ani. Aceasta a fost prima Cupă Mondială pentru tânărul selecţioner german, după o eliminare în sferturile de finală la EURO 2024, în faţa viitoarei câştigătoare, Spania.