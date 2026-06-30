Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: “Trebuie să mergem cu alt selecţioner”

Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: “Trebuie să mergem cu alt selecţioner”

Dan Roșu Publicat: 30 iunie 2026, 13:03

Comentarii
Lothar Matthaus taie în carne vie după eliminarea Germaniei: Trebuie să mergem cu alt selecţioner

Lothar Matthaus - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lothar Matthaus consideră că “era” Julian Nagelsmann se va încheia după ce selecţionata Germaniei a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 în urma înfrângerii la loviturile de departajare suferită în faţa Paraguayului, luni la Boston, informează DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cred că trebuie să mergem mai departe cu un nou selecţioner după această Cupă Mondială. A fost pur şi simplu prea mult. Probabil că mai sunt multe de rezolvat, atât pe teren, cât şi în afara lui’, a declarat Matthaus pentru ziarul Bild.

Lothar Matthaus cere o decizie radicală după eliminarea Germaniei de la Campionatul Mondial

Acesta a criticat performanţa echipei, dar nu a considerat-o un incident izolat. “Se poate întâmpla să ai un meci rău. Dar noi am jucat deja rău împotriva Ecuadorului”, a spus el.

“Privind imaginea de ansamblu, nu sunt trist. Sunt surprins că am putut fi eliminaţi de o echipă atât de slabă. Dar nu sunt trist ţinând cont de prestaţia pe care am avut-o”, a mai spus Matthaus.

Contractul lui Nagelsmann este valabil până la finalul Campionatul European din Marea Britanie, care va avea loc peste doi ani. Aceasta a fost prima Cupă Mondială pentru tânărul selecţioner german, după o eliminare în sferturile de finală la EURO 2024, în faţa viitoarei câştigătoare, Spania.

Reclamă
Reclamă

Însuşi antrenorul a declarat că nu se retrage, în timp ce directorul echipei naţionale a Germaniei, Rudi Voeller, şi-a arătat sprijinul pentru Nagelsmann.

Totodată, Lothas Mathaus i-a luat apărarea căpitanului Mannschaft, Joshua Kimmich: “Este genul de jucător care vrea să conducă, arată asta la Bayern Munchen. Trebuie doar să-l pui în poziţia potrivită. Nu cred că s-a simţit confortabil pe postul de fundaş dreapta”.

Kimmich a jucat cea mai mare parte a Cupei Mondiale ca fundaş dreapta, în ciuda faptului că la echipa sa de club a evoluat ca mijlocaş.

Sfârşit de coşmar pentru doi soţi din Brăila. Au murit striviţi sub remorca unui TIR care s-a desprinsSfârşit de coşmar pentru doi soţi din Brăila. Au murit striviţi sub remorca unui TIR care s-a desprins
Reclamă

“Din punctul meu de vedere, este încă un jucător care va face parte din echipa naţională pentru anii următori”, a mai spus Matthaus.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
Observator
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro
12:51

Franţa – Suedia LIVE VIDEO (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbappe, Dembele şi Olise, pregătiţi de spectacol
12:45

Ronald Koeman, OUT de la naţionala Olandei după eliminarea de la Mondial! Cine e favorit să îl înlocuiască
12:32

Decizie “bombă” la Dinamo! “Câinii” renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei
12:01

Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei
11:44

Cum arată Dan Petrescu, la un an de la demisia pe fondul problemelor de sănătate! Apariţie rară a antrenorului
11:15

Cancelarul Germaniei, reacţie surprinzătoare: “Suntem mândri de voi”! Fanii l-au criticat dur: “Sărbătoreşte eşecul”
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 3 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 4 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 5 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1 6 Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB