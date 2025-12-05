Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna - Antena Sport

Închide meniul
Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 19:32

Cum s-a schimbat tabela de scos în meciul dintre Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște / Captură Digi Sport

Partida din Liga a 2-a dintre Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște, două echipe care își doresc promovarea în primul eșalon, a oferit o scenă care arată cum infrastructura multor cluburi lasă de dorit. Tabela electronică a ilfovenilor nu este funcțională, astfel că modul în care scorul a fost schimbat scorul atunci când s-a marcat a fost unul inedit.

Concordia a apelat la o tabelă ca pe vremuri în duelul cu târgoviștenii. În dreptul unui geam au fost bătute în cuie pancarte pe care figurează de-o parte cuvântul “gazde”, iar de cealaltă parte “oaspeți”, iar dedesubt este scorul.

Cum s-a schimbat scorul la Concordia – Chindia

Camerele video au surprins tabela improvizată în momentul în care Daniel Celea a deschis scorul în minutul 9 și a adus-o pe Chindia în avantaj. Un om a fost nevoit să vină în dreptul celor două pancare și să modifice numărul “0” din dreptul oaspeților cu numărul “1”.

Imaginea oferită la Chiajna este una de ordin tragicomic, ținând cont de cât de precară este infrastructura pe stadionul unei echipe care a petrecut câțiva ani în Liga 1 și care vrea să revină în primul eșalon. Înaintea fluierului de start, Concordia se afla pe locul 10 în Liga a 2-a, cu 24 de puncte, în timp ce Chindia avea tot atâtea puncte.

Ultima poziție care asigură accesul în play-off este ocupată în acest moment de CSM Reșița, care are 29 de puncte.

