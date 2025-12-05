Nume imense la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Jucători legendari, artiști și președintele Trump - Antena Sport

Evenimentul tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale a atras nume imense din lumea sportului și nu numai. La Washington, în Kennedy Center, au ajuns cu o oră înainte de startul galei jucători fabuloși din istoria acestui sport, antrenori de renume, dar și președintele SUA, Donald Trump, care s-a afișat lângă președintele FIFA, Gianni Infantino.

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale este pe cale să înceapă, iar nume imense din diverse domenii și-au făcut apariția pe covorul roșu de la Washington.

Vedetele și-au făcut apariția în Kennedy Center

Printre legendele din fotbal care au fost surprinse de camere s-au numărat Yaya Toure, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Diego Forlan sau Marco Materazzi, Kaka, Roberto Carlos sau Ronaldo Nazario, Marcel Desailly și Christian Karembeu. Unii dintre ei au și reușit să pună mâna pe mult râvnitul trofeu care se va disputa anul viitor în America de Nord.

Dintre antrenorii de renume care conduc echipe naționale au apărut Ronald Koeman, Didier Deschamps, Carlo Ancelotti sau Thomas Tuchel. De pe covorul roșu nu au lipsit nici personajele principale ce vor sta în față în momentul tragerii, precum Rio Ferdinand, Eli Manning, Wayne Gretzky, Aaron Judge sau Shaquille O’Neal.

Andrea Bocelli, care va cânta în deschiderea evenimentului, a fost și el surprins de camere într-o ipostază amuzantă, cu un sombrero pe cap. De la tragere la sorți nu este lipsit nici Donald Trump, președintele SUA, care s-a afișat constant în ultimele luni cu Gianni Infantino.