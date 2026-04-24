Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Naționala care a produs cel mai mare șoc de la World Cup 2022 și-a găsit selecționer. Cum arată CV-ul său

Naționala care a produs cel mai mare șoc de la World Cup 2022 și-a găsit selecționer. Cum arată CV-ul său

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 10:59

Comentarii
Naționala care a produs cel mai mare șoc de la World Cup 2022 și-a găsit selecționer. Cum arată CV-ul său

Arabia Saudită, în meciul cu Argentina de la Cupa Mondială din 2022 / Profimedia

Grecul Georgios Donis a fost numit în funcţia de selecţioner al Arabiei Saudite în locul francezului Herve Renard care a fost demis cu mai puţin de două luni înaintea Cupei Mondiale, a anunţat Federaţia saudită de fotbal (SAFF), citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Donis, în vârstă de 56 de ani, este un tehnician familiarizat cu liga saudită, în care a condus până în prezent echipa Al-Khaleej. El a semnat un contract valabil până în iulie 2027, a precizat SAFF pe reţeaua X.

  World Cup 2026 se vede în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Donis, asociat și în trecut cu postul de selecționer

Numele lui Georgios Donis a fost deseori citat pentru succesiunea lui Herve Renard, concediat pe 17 aprilie, chiar dacă “Şoimii Verzi” reuşiseră să se califice la Cupa Mondială sub conducerea francezului.

Managerul grec a câștigat de-a lungul carierei sale diverse trofee, precum campionatul din Cipru (cu APOEL Nicosia), Cupa Ciprului, Cupa Greciei (cu AE Larisa), Cupa Arabiei Saudite (Al-Hilal) sau Supercupa Arabiei. Donis are și două participări în grupele UCL, ambele cu APOEL Nicosia.

Reclamă
Reclamă

Ca jucător, a evoluat pe poziția de aripă dreaptă și a adunat 24 de selecții la națională, câștigând toate trofeele din cariera sa alături de Panathinaikos (două titluri, trei cupe, două supercupe).

Donis o va pregăti pe Arabia Saudită după a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială şi a şaptea din istoria sa. La ediția trecută a turneului final, naționala din Asia a produs probabil cel mai șocant rezultat din cadrul turneului, învingând-o pe Argentina, cea care avea să devină “regina” lumii, cu 2-1.

La turneul final din această vară (11 iunie – 19 iulie), selecţionata Arabiei Saudite va evolua în Grupa H, alături de Spania, Uruguay şi Capul Verde.

Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
