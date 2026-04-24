Naționala care a produs cel mai mare șoc de la World Cup 2022 și-a găsit selecționer. Cum arată CV-ul său

Arabia Saudită, în meciul cu Argentina de la Cupa Mondială din 2022 / Profimedia

Grecul Georgios Donis a fost numit în funcţia de selecţioner al Arabiei Saudite în locul francezului Herve Renard care a fost demis cu mai puţin de două luni înaintea Cupei Mondiale, a anunţat Federaţia saudită de fotbal (SAFF), citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Donis, în vârstă de 56 de ani, este un tehnician familiarizat cu liga saudită, în care a condus până în prezent echipa Al-Khaleej. El a semnat un contract valabil până în iulie 2027, a precizat SAFF pe reţeaua X.

Donis, asociat și în trecut cu postul de selecționer

Numele lui Georgios Donis a fost deseori citat pentru succesiunea lui Herve Renard, concediat pe 17 aprilie, chiar dacă “Şoimii Verzi” reuşiseră să se califice la Cupa Mondială sub conducerea francezului.

✅️ Giorgos Donis has officially become the new manager of the Saudi Arabian national team.

He has signed an 18 month deal worth €5 million & will take charge of their 2026 World Cup campaign 🇬🇷🤝🇸🇦 pic.twitter.com/jGjgovj3iw

— Hellas Football (@HellasFooty) April 23, 2026

Managerul grec a câștigat de-a lungul carierei sale diverse trofee, precum campionatul din Cipru (cu APOEL Nicosia), Cupa Ciprului, Cupa Greciei (cu AE Larisa), Cupa Arabiei Saudite (Al-Hilal) sau Supercupa Arabiei. Donis are și două participări în grupele UCL, ambele cu APOEL Nicosia.