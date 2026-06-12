Heung-Min Son a stabilit o bornă impresionantă, după Coreea de Sud – Cehia 2-1. Doar un singur jucător a mai reuşit asta

Heung-Min Son (33 de ani) a stabilit o bornă impresionantă, după ce Coreea de Sud a învins Cehia, scor 2-1, în prima etapă a grupelor de la Cupa Mondială. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Heung-Min Son a fost titular în duelul cu Cehia, disputat pe Estadio Akron, din Zapopan. Fostul star al lui Tottenham a fost înlocuit de Oh Hyeon-Gyu, în minutul 69.

Heung-Min Son a stabilit o bornă impresionantă, după Coreea de Sud – Cehia 2-1

Heung-Min Son a devenit doar al doilea jucător din istoria naţionalei Coreei de Sud care bifează patru prezenţe la Cupa Mondială. Mijlocaşul care în prezent evoluează la Los Angeles FC, în MLS, a mai participat la Mondialele din 2022, 2018 şi 2014.

Conform statisticienilor de la Opta, celălalt jucător care bifează patru prezenţe la Cupa Mondială pentru Coreea de Sud este chiar actualul selecţioner, anume Hong Myung-Bo. Acesta a evoluat la Mondialele din 1990, 1994, 1998 şi 2002.

Heung-Min Son a fost unul dintre cei mai periculoşi jucători ai Coreei de Sud, în partida cu Cehia. Chiar dacă nu a contribuit la cele două goluri marcate de naţionala sa, mijlocaşul lui Los Angeles FC a ratat mai multe ocazii, una după o acţiune superbă pe cont propriu, în minutul 39.