Heung-Min Son a stabilit o bornă impresionantă, după Coreea de Sud – Cehia 2-1. Doar un singur jucător a mai reuşit asta

Heung-Min Son (33 de ani) a stabilit o bornă impresionantă, după ce Coreea de Sud a învins Cehia, scor 2-1, în prima etapă a grupelor de la Cupa Mondială. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Heung-Min Son a fost titular în duelul cu Cehia, disputat pe Estadio Akron, din Zapopan. Fostul star al lui Tottenham a fost înlocuit de Oh Hyeon-Gyu, în minutul 69.
Heung-Min Son a stabilit o bornă impresionantă, după Coreea de Sud – Cehia 2-1
Heung-Min Son a devenit doar al doilea jucător din istoria naţionalei Coreei de Sud care bifează patru prezenţe la Cupa Mondială. Mijlocaşul care în prezent evoluează la Los Angeles FC, în MLS, a mai participat la Mondialele din 2022, 2018 şi 2014.
Conform statisticienilor de la Opta, celălalt jucător care bifează patru prezenţe la Cupa Mondială pentru Coreea de Sud este chiar actualul selecţioner, anume Hong Myung-Bo. Acesta a evoluat la Mondialele din 1990, 1994, 1998 şi 2002.
Heung-Min Son a fost unul dintre cei mai periculoşi jucători ai Coreei de Sud, în partida cu Cehia. Chiar dacă nu a contribuit la cele două goluri marcate de naţionala sa, mijlocaşul lui Los Angeles FC a ratat mai multe ocazii, una după o acţiune superbă pe cont propriu, în minutul 39.
Coreea de Sud împarte Grupa A cu Mexic şi Africa de Sud, naţionale care s-au duelat în meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Mexicanii s-au impus fără emoţii, scor 2-0, trei jucători fiind eliminaşi. În următorul meci, sud-coreenii se vor duela cu Mexic, pe 19 iunie, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Coreea de Sud – Cehia 2-1
Reprezentativa Coreei de Sud a învins selecţionata Cehiei, scor 2-1, vineri dimineaţă, la Guadalajara, în grupa A de la Cupa Mondială.
Cehia a deschis scorul în minutul 59, prin Krejcl, însă Coreea de Sud a egalat prin Hwang In Beom, în minutul 67. Sud-coreenii au reuşit golul victoriei în minutul 80 prin Oh Hueong-Gyu. Cehii au avut un gol anulat pentru ofsaid, prin Soucek, în minutul 77.
Cehia: Kovar – Chaloupek, Hranac, Krejcl – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil – 85), Zeleny – Sulc (Hlozek – 64), Provod (Sadilek – 64) – Schick (Chory – 64). Selecţioner: Miroslav Koubek
Coreea de Sud: Kim Seung-Gyu – Lee H., Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk – Seol, Hwang In-Beom (Kim Jin-Gyu – 84), Paik (Park Jin-Seob – 84), Lee Tae-Seok (Eom – 69) – Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan – 62) – Son (Oh Hyeon-Gyu – 69). Selecţioner: Hong Myung-Bo
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