Coreea de Sud, statistică incredibilă la Cupa Mondială! Ce a reuşit naţionala lui Son

Coreea de Sud a câştigat cu 2-1 meciul de debut la Cupa Mondială 2026 cu Cehia. Formaţia din Asia a reuşit să întoarcă scorul într-un meci care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Cehia a deschis scorul prin Krejci, după o fază care a luat prin surprindere apărarea sud-coreeană. În mai puţin de 10 minute, Coreea de Sud a restabilit egalitatea, după o fază în care Hwang In-Beom s-a distrat cu apărarea cehilor.

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Coreea de Sud, expertă în repriza a doua la Cupa Mondială! Statistica incredibilă a asiaticilor la turneul final

La trei minute distanţă de la golul anulat al cehilor, Coreea a marcat la capătul unui contraatac fulger prin Oh Hyeon-Gyu şi a obţinut victoria în meciul de debut la acest turneu final.

În acest meci, Coreea de Sud a făcut ce ştie mai bine: să marcheze în repriza a doua a unui meci de la Cupa Mondială. Din ultimele 15 reuşite ale sud-coreenilor la World Cup, 14 au fost marcate după pauză.

𝐒𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐀𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 💪🇰🇷

The second half is South Korea’s time: 14 of their last 15 World Cup goals have come in the second half 😅

Heung-min Son starts and plays his 𝙁𝙊𝙐𝙍𝙏𝙃 World Cup 👏

This match did not disappoint 😍 pic.twitter.com/WxDzP83CDj

— 433 (@433) June 12, 2026