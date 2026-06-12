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Coreea de Sud, statistică incredibilă la Cupa Mondială! Ce a reuşit naţionala lui Son

Alex Masgras Publicat: 12 iunie 2026, 8:55

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Coreea de Sud, statistică incredibilă la Cupa Mondială! Ce a reuşit naţionala lui Son

Jucătorii Coreei de Sud / Profimedia

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Coreea de Sud a câştigat cu 2-1 meciul de debut la Cupa Mondială 2026 cu Cehia. Formaţia din Asia a reuşit să întoarcă scorul într-un meci care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Cehia a deschis scorul prin Krejci, după o fază care a luat prin surprindere apărarea sud-coreeană. În mai puţin de 10 minute, Coreea de Sud a restabilit egalitatea, după o fază în care Hwang In-Beom s-a distrat cu apărarea cehilor.

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La trei minute distanţă de la golul anulat al cehilor, Coreea a marcat la capătul unui contraatac fulger prin Oh Hyeon-Gyu şi a obţinut victoria în meciul de debut la acest turneu final.

În acest meci, Coreea de Sud a făcut ce ştie mai bine: să marcheze în repriza a doua a unui meci de la Cupa Mondială. Din ultimele 15 reuşite ale sud-coreenilor la World Cup, 14 au fost marcate după pauză.

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Acum, Coreea de Sud se află la egalitate de puncte cu Mexic, una dintre cele trei ţări gazdă ale turneului final, care a câştigat meciul de deschidere cu Africa de Sud, scor 2-0. Pentru asiatici urmează acum meciul cu Mexic, în timp ce Cehia va juca împotriva sud-africanilor.

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