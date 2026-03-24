Naționala de amatori care și-au luat liber de la job ca să joace barajul, la doi pași de Cupa Mondială!

Echipa națională din Noua Caledonie a ajuns într-o postură de neimaginat în urmă cu câțiva ani: e la două meciuri distanță de calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Pe 26 martie, va întâlni Jamaica, la Guadalajara, în semifinala barajului intercontinental. Dacă trece de „Reggae Boyz”, Noua Caledonie se va bate cu Congo pentru un loc la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noua Caledonie este o țară formată dintr-un grup de insule în Pacific, teritoriu francez de peste mări, cu o populație de numai 265.000 de locuitori. În cea mai mare parte, economia țării se bazează pe nichel (deține între 10 și 25% din rezervele mondiale) și turism.

1. Campionatul național a fost suspendat aproape doi ani, din cauza revoltelor din țară

Campionatul local, care este una dintre sursele importante pentru echipa națională, s-a întrerupt în mai 2024, după izbucnirea unor revolte populare. Din cauza unei reforme propuse de Parlamentul din Franța, în țară au pornit proteste care au lăsat în urmă 14 morți, sute de răniți, case distruse și o gravă criză economică.

Șomajul a crescut vertiginos, multe afaceri s-au închis, iar „cireașa de pe tort” a fost și scăderea prețului la nichel pe plan mondial. Drept urmare, fotbalul a trecut pe plan secund în Noua Caledonie, iar liga locală a fost suspendată. Campionatul s-a reluat și se joacă în mod normal abia începând din această lună, mai exact din 7 martie, adică aproape doi ani mai târziu.