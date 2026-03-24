Naționala de amatori care și-au luat liber de la job ca să joace barajul, la doi pași de Cupa Mondială!

Echipa națională din Noua Caledonie a ajuns într-o postură de neimaginat în urmă cu câțiva ani: e la două meciuri distanță de calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Pe 26 martie, va întâlni Jamaica, la Guadalajara, în semifinala barajului intercontinental. Dacă trece de „Reggae Boyz”, Noua Caledonie se va bate cu Congo pentru un loc la turneul final.
Noua Caledonie este o țară formată dintr-un grup de insule în Pacific, teritoriu francez de peste mări, cu o populație de numai 265.000 de locuitori. În cea mai mare parte, economia țării se bazează pe nichel (deține între 10 și 25% din rezervele mondiale) și turism.
1. Campionatul național a fost suspendat aproape doi ani, din cauza revoltelor din țară
Campionatul local, care este una dintre sursele importante pentru echipa națională, s-a întrerupt în mai 2024, după izbucnirea unor revolte populare. Din cauza unei reforme propuse de Parlamentul din Franța, în țară au pornit proteste care au lăsat în urmă 14 morți, sute de răniți, case distruse și o gravă criză economică.
Șomajul a crescut vertiginos, multe afaceri s-au închis, iar „cireașa de pe tort” a fost și scăderea prețului la nichel pe plan mondial. Drept urmare, fotbalul a trecut pe plan secund în Noua Caledonie, iar liga locală a fost suspendată. Campionatul s-a reluat și se joacă în mod normal abia începând din această lună, mai exact din 7 martie, adică aproape doi ani mai târziu.
2. Noua Caledonie, locul 150 în clasamentul FIFA și fără meci oficial de un an
Selecționata din Noua Caledonie ocupă doar locul 150 în clasamentul FIFA, depășită de echipe precum Yemen, Singapore, Burundi, Turkmenistan sau Nicaragua! Cel mai bun loc ocupat vreodată de Noua Caledonie în ierarhia FIFA este 93, dar s-a întâmplat asta tocmai în august 2013.
Pe deasupra, echipa pregătită de francezul Johann Sidaner nu a mai jucat niciun meci oficial din 24 martie 2025, când a fost învinsă acasă de Noua Zeelandă, scor 0-3. De atunci, a mai disputat doar două jocuri, ambele amicale și ambele în deplasare. Un 2-0 cu Gibraltar și un 3-1 cu USSA Vertou, echipă din a cincea ligă franceză.
3. Un fost jucător din Liga 1, piesă de bază la națională
Legătura Noii Caledonii cu Franța e extrem de puternică și la nivel de lot. Mulți jucători evoluează în diviziile regionale franceze, la formații complet necunoscute precum Chauvigny, Normanville, Lucciana sau Olympique Salaise Rhodia, ultima chiar din liga a șaptea!
Una dintre piesele grele ale naționalei lui Sidaner este un fost mijlocaș din Liga 1. Jekob Jeno, 25 de ani, a jucat la Unirea Slobozia până în această iarnă, când a fost pus pe liber de clubul ialomițean. Între timp, Jeno a ajuns în a doua ligă din Israel, la Hapoel Rishon leZion.
4. Naționala unde jucătorii au și al doilea job
Statutul lor, undeva între amatori și semi-profesioniști, îi obligă pe jucătorii echipei naționale să aibă și alte locuri de muncă în afara fotbalului. De altfel, cei mai mulți dintre ei au fost nevoiți să-și ia concediu neplătit pentru a merge în Mexic și a juca barajul pentru Cupa Mondială.
De pildă, apărătorul Morgan Mathelon, legitimat în Noua Caledonie, la Tiga Sport, este profesor. Atacantul Germain Haewegene, care evoluează în Tahiti, este antrenor pentru sportivii cu deficiențe de vedere, în timp ce Titouan Richard, mijlocașul din a șaptea ligă franceză, a lucrat într-un supermarket.
5. Jucători monitorizați printr-o aplicație
Din cauza distanței mari până în Franța, unde evoluează o bună parte dintre jucătorii echipei naționale, și a faptului că cei de acasă locuiesc pe insule diferite, selecționerul Johann Sidaner folosește o aplicație de monitorizare a performanțelor și a stilului de viață!
Fotbaliștii se loghează în aplicație zilnic și își înregistrează acolo activitatea la antrenamente, alimentația sau somnul. Apoi, aplicația generează un cod de culoare, în funcție de parametrii introduși. Când culoarea este verde, înseamnă că totul e OK și jucătorul e eligibil pentru convocare. În caz de galben sau roșu, șansele de a prinde lotul echipei naționale scad.
Angelo Fulgini, cotat la 5 milioane de euro, este cel mai valoros jucător din lotul Noii Caledonie. Momentan, fotbalistul născut în Coasta de Fildeș și legitimat la Al Taawoun (Arabia Saudită), nu are nicio selecție, fiind abia recent convins de antrenorul Sidaner să joace pentru Noua Caledonie.
Jekob Jeno, fost la Unirea Slobozia, e cotat de Transfermarkt la 200.000 de euro. În rest, niciun fotbalist din Noua Caledonie nu are cotă pe această platformă.
Noua Caledonie, deși are o federație fondată încă din 1928, este membră FIFA abia din 2004.
