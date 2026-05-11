Darius Olaru a găsit problema la FCSB: “Mai multă concentrare”

Echipa Unirea Slobozia a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia campioană, FCSB, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.

S-a terminat 0-0, iar FCSB conduce în play-out, cu 37 de puncte. La final de partidă, Olaru a declarat că bucureştenii au avut probleme la finalizare.

“Nu am reuşit să marcăm, ne pare rău. Mergem mai departe.

Ne aşteaptă un meci important, sper să ajungem la cea mai bună variantă a noastră.

A avut un sezon greu, trebuie să ne pregătim bine pentru meciul cu Botoşani.