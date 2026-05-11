Home | Fotbal | Liga 1 | Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor

Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 22:08

Comentarii
Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor

Matei Popa a început să plângă, după ce a fost schimbat în FCSB - Unirea Slobozia/ Captură Prima Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Matei Popa (19 ani) a început să plângă, după ce a fost schimbat în duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Cele două s-au înfruntat în Ghencea, în etapa a opta a play-out-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Matei Popa a fost faultat de un coechipier la faza petrecută pe finalul primei reprize. Albu a reușit să marcheze pentru Unirea Slobozia, după un carambol în defensiva roș-albaștrilor, golul fiind anulat pe motiv de offside ulterior.

Matei Popa a început să plângă, după ce a fost schimbat în FCSB – Unirea Slobozia

Matei Popa a fost lovit de Joao Paulo, în careu, în încercarea de a respinge balonul, după o lovitură liberă a oaspeților. După o primă lovitură în bară, mingea a ajuns la Orozco, care a șutat din nou în bară, din doar câțiva metri, cu poarta goală.

Mihai Popescu și Joao Paulo nu au putut respinge mingea de pe linia porții, fundașul român lovind pe lângă minge, astfel că Alexandru Albu a marcat. După o analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pe motiv de offside.

După ce a fost lovit de Joao Paulo, Matei Popa a rămas întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida din Ghencea. Tânărul portar a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu, părăsind terenul plângând.

Reclamă
Reclamă

Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinea regula U21, FCSB a fost nevoită să mai efectueze o schimbare. Juri Cisotti a fost „sacrificat”, fiind trimis în teren tânărul Alexandru Stoian.

Echipele de start:

  • FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu – Miculescu
    Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, David Popa
    Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): R. Popa – Ibrian, Orozco, Antoche, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Yankov, Ponde, P. Dulcea – Said
    Rezerve: D. Rusu, Dorobanțu, Iancu, Safranov, A. Toma, Lemnaru, Vl. Pop, Vlăsceanu, Dragu, Coadă, Dahan, Carnat
    Antrenor: Claudiu Niculescu
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţulPrimele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle
Fanatik.ro
De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle
0:20 12 mai

„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0
0:08 12 mai

Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit
0:06 12 mai

Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial
0:00 12 mai

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia
23:57

VIDEOBenfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
23:48

“Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Vinicius i-a lăsat “mască” pe spanioli! Gestul său după ce Barcelona a cucerit titlul: “Fără cuvinte”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”