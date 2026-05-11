Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor

Matei Popa a început să plângă, după ce a fost schimbat în FCSB - Unirea Slobozia

Matei Popa (19 ani) a început să plângă, după ce a fost schimbat în duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Cele două s-au înfruntat în Ghencea, în etapa a opta a play-out-ului.

Matei Popa a fost faultat de un coechipier la faza petrecută pe finalul primei reprize. Albu a reușit să marcheze pentru Unirea Slobozia, după un carambol în defensiva roș-albaștrilor, golul fiind anulat pe motiv de offside ulterior.

Matei Popa a fost lovit de Joao Paulo, în careu, în încercarea de a respinge balonul, după o lovitură liberă a oaspeților. După o primă lovitură în bară, mingea a ajuns la Orozco, care a șutat din nou în bară, din doar câțiva metri, cu poarta goală.

Mihai Popescu și Joao Paulo nu au putut respinge mingea de pe linia porții, fundașul român lovind pe lângă minge, astfel că Alexandru Albu a marcat. După o analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pe motiv de offside.

După ce a fost lovit de Joao Paulo, Matei Popa a rămas întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida din Ghencea. Tânărul portar a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu, părăsind terenul plângând.