Când se joacă partida Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko, din sferturile de la Roma. Românca, lăudată de adversară

Sorana Cîrstea se va duela cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut un parcurs excelent la competiția din capitala Italiei, premergătoare Ronald Garros.
După ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea nu a avut emoții în duelul cu Linda Noskova, din optimi. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4.
Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko se joacă marți, după ora 14:00, în sferturile de la Roma
Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei de marți. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00.
Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.
Înaintea confruntării cu Sorana Cîrstea, Jelena Ostapenko a lăudat-o pe adversara ei din sferturile de la Roma. Letona, campioană la Roland Garros în 2017 după o finală cu Simona Halep, a descris-o pe „Sori” ca fiind o persoană extrem de drăguță.
„Este o persoană extraordinar de drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori una împotriva celeilalte și cu siguranță va fi un meci bun. Cred că faptul că 2026 este ultimul an al Sorana Cîrstea îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai ai acea presiune că trebuie să-ți aperi punctele și lucruri de genul acesta. De asemenea, este o mare muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a declarat Jelena Ostapenko, conform site-ului WTA.
Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în sferturile de la Roma
Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, locul 36 mondial, s-a calificat în sferturi la turneul de la Roma, unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea.
Ostapenko a trecut în optimi de rusoaica Anna Kalinskaia, favorită 22, scor 6-1, 6-2, în 70 de minute.
În sferturi, Ostapenko o va întâlni pe Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie 26. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori, letona a câştigat patru meciuri, iar sportiva din România impunându-se în trei.
Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, în turul doi la turneul de la Brisbane, când s-a impus Sorana, scor 6-2, 7-6 (5).
