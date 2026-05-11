Home | Tenis | WTA | Când se joacă partida Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko, din sferturile de la Roma. Românca, lăudată de adversară

Când se joacă partida Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko, din sferturile de la Roma. Românca, lăudată de adversară

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 22:38

Comentarii
Când se joacă partida Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko, din sferturile de la Roma. Românca, lăudată de adversară

Sorana Cîrstea, la Roma/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea se va duela cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut un parcurs excelent la competiția din capitala Italiei, premergătoare Ronald Garros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea nu a avut emoții în duelul cu Linda Noskova, din optimi. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko se joacă marți, după ora 14:00, în sferturile de la Roma

Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei de marți. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00.

Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.

Înaintea confruntării cu Sorana Cîrstea, Jelena Ostapenko a lăudat-o pe adversara ei din sferturile de la Roma. Letona, campioană la Roland Garros în 2017 după o finală cu Simona Halep, a descris-o pe „Sori” ca fiind o persoană extrem de drăguță.

Reclamă
Reclamă

Este o persoană extraordinar de drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori una împotriva celeilalte și cu siguranță va fi un meci bun. Cred că faptul că 2026 este ultimul an al Sorana Cîrstea îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai ai acea presiune că trebuie să-ți aperi punctele și lucruri de genul acesta. De asemenea, este o mare muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a declarat Jelena Ostapenko, conform site-ului WTA.

Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în sferturile de la Roma

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, locul 36 mondial, s-a calificat în sferturi la turneul de la Roma, unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

Ostapenko a trecut în optimi de rusoaica Anna Kalinskaia, favorită 22, scor 6-1, 6-2, în 70 de minute.

Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţulPrimele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
Reclamă

În sferturi, Ostapenko o va întâlni pe Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie 26. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori, letona a câştigat patru meciuri, iar sportiva din România impunându-se în trei.

Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, în turul doi la turneul de la Brisbane, când s-a impus Sorana, scor 6-2, 7-6 (5).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
Fanatik.ro
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
0:20 12 mai

„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0
0:08 12 mai

Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit
0:06 12 mai

Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial
0:00 12 mai

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia
23:57

VIDEOBenfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
23:48

“Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Vinicius i-a lăsat “mască” pe spanioli! Gestul său după ce Barcelona a cucerit titlul: “Fără cuvinte”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”