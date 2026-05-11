Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 22:07

Ne facem de ruşine Daniel Niculae nu a mai rezistat, în plină ameninţare cu retrogradarea!

Daniel Niculae / Hepta

Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae (43 de ani), a avut şi el o reacţie dură, după ce sibienii au făcut numai 2-2, în deplasare, cu deja retrogradata Metaloglobus.

Cu o etapă înainte de final, Hermannstadt e pe loc de baraj, cu 22 de puncte. Dacă Unirea Slobozia o va învinge pe FCSB, fiind 0-0 la pauză în acest moment, Hermannstadt va ajunge chiar pe loc de retrogradare directă, înaintea ultimei etape din play-out. În ultima etapă, Hermannstadt joacă acasă cu FCSB, în timp ce Unirea Slobozia joacă acasă cu UTA Arad.

Daniel Niculae: “Nu ştiu ce se întâmplă… Ne facem de ruşine”

“E dezamăgire, pentru că ne doream să câștigăm de foarte multe etape. Punctele nu au venit și nu am reușit să ne impunem jocul.

Una peste alta, este bun și acest punct. Nu i-am bătut niciodată pe Metaloglobus. Ne-a fost greu și astăzi.

Nu știu ce se întâmplă… Mai sunt câteva meciuri și sper să prindem locul acela de baraj. Acolo trebuie să dăm totul! Ne facem de rușine!

Îmi doresc să rămânem în prima ligă, dar trebuie să avem o atitudine mai bună, mai pozitivă și să ne dorim mai mult.

Cred că pot face mult mai multe față de ceea ce au arătat astăzi”, a declarat preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae.

