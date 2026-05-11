“Ne facem de ruşine” Daniel Niculae nu a mai rezistat, în plină ameninţare cu retrogradarea!

Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae (43 de ani), a avut şi el o reacţie dură, după ce sibienii au făcut numai 2-2, în deplasare, cu deja retrogradata Metaloglobus.

Cu o etapă înainte de final, Hermannstadt e pe loc de baraj, cu 22 de puncte. Dacă Unirea Slobozia o va învinge pe FCSB, fiind 0-0 la pauză în acest moment, Hermannstadt va ajunge chiar pe loc de retrogradare directă, înaintea ultimei etape din play-out. În ultima etapă, Hermannstadt joacă acasă cu FCSB, în timp ce Unirea Slobozia joacă acasă cu UTA Arad.

Daniel Niculae: “Nu ştiu ce se întâmplă… Ne facem de ruşine”

“E dezamăgire, pentru că ne doream să câștigăm de foarte multe etape. Punctele nu au venit și nu am reușit să ne impunem jocul.

Una peste alta, este bun și acest punct. Nu i-am bătut niciodată pe Metaloglobus. Ne-a fost greu și astăzi.

Nu știu ce se întâmplă… Mai sunt câteva meciuri și sper să prindem locul acela de baraj. Acolo trebuie să dăm totul! Ne facem de rușine!