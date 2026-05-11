“Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!

Preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, a vorbit despre situaţia clubului său, care nu a primit licenţa.
Lemnaru a subliniat, după 0-0 cu FCSB, că echipa pe care o conduce a făcut toate eforturile pentru a respecta regulile. Lemnaru a vorbit şi despre punctajul pentru licenţiere, care nu ar avantaja deloc echipa lui.
Preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru: “Normal că avem speranţe, fotbalul e pe teren”
“E un punct care contează foarte mult. Orice rezultat pe care îl vom face cu UTA, iar Hermannstadt face acelaşi rezultat cu FCSB, noi vom merge la baraj.
Normal că avem speranţe, fotbalul e pe teren. La momentul de faţă am trimis documente care se vor lua în considerare la TAS.
Noi jucăm în campionatele naţionale U17 şi U19 se punctează cu un punct, la alţii se punctează cu trei puncte că joacă la Elite. Nu e vina noastră că nu jucăm la Elite. Noi am investit ca să jucăm în Liga 1. S-au făcut eforturi mari.
Am jucat şi jucăm până în ultima etapă. Am dovedit că suntem o echipă care joacă fotbal. Din păcate, fotbalul nu e doar pe teren. Când ai toate grupele de copii şi juniori şi nu punctezi că nu eşti la Elite”, a declarat preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru.
- „Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0
- Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia
- Darius Olaru a găsit problema la FCSB: “Mai multă concentrare”
- Claudiu Niculescu a răsuflat ușurat, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0: „Putem rămâne în Liga 1”
- Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor