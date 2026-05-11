Home | Fotbal | Liga 1 | “Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!

“Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 23:48

Comentarii
Noi vom merge la baraj Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!

Jucătorii Unirii Slobozia, la finalul meciului cu FCSB / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, a vorbit despre situaţia clubului său, care nu a primit licenţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lemnaru a subliniat, după 0-0 cu FCSB, că echipa pe care o conduce a făcut toate eforturile pentru a respecta regulile. Lemnaru a vorbit şi despre punctajul pentru licenţiere, care nu ar avantaja deloc echipa lui.

Preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru: “Normal că avem speranţe, fotbalul e pe teren”

“E un punct care contează foarte mult. Orice rezultat pe care îl vom face cu UTA, iar Hermannstadt face acelaşi rezultat cu FCSB, noi vom merge la baraj.

Normal că avem speranţe, fotbalul e pe teren. La momentul de faţă am trimis documente care se vor lua în considerare la TAS.

Noi jucăm în campionatele naţionale U17 şi U19 se punctează cu un punct, la alţii se punctează cu trei puncte că joacă la Elite. Nu e vina noastră că nu jucăm la Elite. Noi am investit ca să jucăm în Liga 1. S-au făcut eforturi mari.

Reclamă
Reclamă

Am jucat şi jucăm până în ultima etapă. Am dovedit că suntem o echipă care joacă fotbal. Din păcate, fotbalul nu e doar pe teren. Când ai toate grupele de copii şi juniori şi nu punctezi că nu eşti la Elite”, a declarat preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
Fanatik.ro
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
0:20 12 mai

„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0
0:08 12 mai

Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit
0:06 12 mai

Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial
0:00 12 mai

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia
23:57

VIDEOBenfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
23:48

Darius Olaru a găsit problema la FCSB: “Mai multă concentrare”
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Vinicius i-a lăsat “mască” pe spanioli! Gestul său după ce Barcelona a cucerit titlul: “Fără cuvinte”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”