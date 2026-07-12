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Naţionala favorită să câştige Campionatul Mondial, după stabilirea semifinalelor. Dueluri de vis pentru istorie

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 9:45

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Naţionala favorită să câştige Campionatul Mondial, după stabilirea semifinalelor. Dueluri de vis pentru istorie

Trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

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S-au stabilit cele două semifinale de la Campionatul Mondial. Franţa se va duela cu Spania, marţi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, iar Anglia va da piept cu Argentina o zi mai târziu, tot de la ora 22:00.

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Specialiştii au numit şi naţionala favorită să câştige marele trofeu, în finala programată pe 19 iulie, la New York. Franţa şi-a păstrat acest statut, şi după stabilirea semifinalelor turneului final.

Naţionala favorită să câştige Campionatul Mondial, după stabilirea semifinalelor: Franţa

Franţa are o cotă de 2,57 pentru câştigarea unui nou trofeu mondial. Francezii au disputat şi ultimele două finale mondiale, câştigând trofeul în 2018, după ce au învins Croaţia, şi pierzându-l patru ani mai târziu, în faţa Argentinei, la loviturile de departajare.

Conform bookmakerilor, Anglia şi Spania au cote de 4,30 pentru câştigarea râvnitului trofeu. Cu cele mai puţine şanse este cotată campioana en-titre, Argentina, căreia specialiştii i-au oferit o cotă de 4,85 pentru adjudecarea unui nou titlu mondial.

Semifinalele se anunţă a fi unele “de foc”, urmând să se întâlnească primele patru clasate din ierarhia FIFA, pentru prima dată în istorie. Argentina, care este pe primul loc în acest clasament, are şi cele mai mici şanse pentru câştigarea trofeului, conform bookmakerilor.

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Finala mică a Cupei Mondiale urmează să aibă loc sâmbătă noapte, la ora 00:00, tot în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în timp ce finala mare urmează să fie duminică de la ora 22:00.

  • Franţa – Spania, marţi, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Anglia -Argentina, miercuri, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
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