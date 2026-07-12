Home | Fight | Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani. Mai puţin de două minute a rezistat în ring

Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani. Mai puţin de două minute a rezistat în ring

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 9:28

Comentarii
Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani. Mai puţin de două minute a rezistat în ring

Conor McGregor/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Starul irlandez al MMA, Conor McGregor, a pierdut lupta împotriva americanului Max Holloway în doar 69 de secunde, în urma unei accidentări la genunchiul drept cauzate de o aterizare greşită, ratându-şi astfel revenirea în Ultimate Fighting Championship după cinci ani de absenţă, sâmbătă, la Las Vegas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

McGregor a sărit şi i-a aplicat lui Holloway o lovitură circulară cu piciorul încă din primele secunde, dar s-a accidentat la genunchiul drept după o aterizare greşită în cadrul luptei principale a galei UFC 329.

Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani

A mai căzut de încă două ori în primul minut, ceea ce l-a determinat pe arbitru să pună capăt luptei.

„Erau atâtea aşteptări legate de acest meci. Trebuie să jucăm din nou meciul ăsta pentru ultima oară”, a declarat, după meci, Holloway, care pierduse în faţa lui McGregor în 2013. „E cu adevărat păcat că s-a terminat aşa.”

McGregor a părăsit ringul fără să facă vreun comentariu, dar şchiopătând uşor.

Reclamă
Reclamă

Holloway, în vârstă de 34 de ani, îşi duce bilanţul carierei la 28 de victorii şi 9 înfrângeri graţie acestui KO tehnic împotriva lui McGregor, al cărui bilanţ ajunge la 22 de victorii şi 7 înfrângeri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Observator
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru
Fanatik.ro
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru
9:21

Englezii nu se tem înaintea primei confruntări cu Argentina, după 21 de ani: “Messi poate fi o slăbiciune pentru ei”
9:02

Luptă istorică pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial! Cum arată clasamentul înainte de semifinale
8:49

“Nu am mai jucat niciodată un asemenea meci”. Elveţienii au “explodat”, după ce au fost eliminaţi de Argentina de la Mondial
8:49

VIDEOCe a făcut Erling Haaland după eşecul dureros cu Anglia, de la Campionatul Mondial. A uimit pe toată lumea
8:32

Lionel Messi, un nou record impresionant stabilit după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial
7:45

Lionel Scaloni, mândru şi îngrijorat după Argentina – Elveţia: “Istoric!” / “Norocul a fost de partea noastră”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 4 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1 5 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 6 FotoErling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării