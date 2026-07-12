Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani. Mai puţin de două minute a rezistat în ring

Starul irlandez al MMA, Conor McGregor, a pierdut lupta împotriva americanului Max Holloway în doar 69 de secunde, în urma unei accidentări la genunchiul drept cauzate de o aterizare greşită, ratându-şi astfel revenirea în Ultimate Fighting Championship după cinci ani de absenţă, sâmbătă, la Las Vegas.

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McGregor a sărit şi i-a aplicat lui Holloway o lovitură circulară cu piciorul încă din primele secunde, dar s-a accidentat la genunchiul drept după o aterizare greşită în cadrul luptei principale a galei UFC 329.

Conor McGregor, accidentare incredibilă la revenirea după cinci ani

A mai căzut de încă două ori în primul minut, ceea ce l-a determinat pe arbitru să pună capăt luptei.

„Erau atâtea aşteptări legate de acest meci. Trebuie să jucăm din nou meciul ăsta pentru ultima oară”, a declarat, după meci, Holloway, care pierduse în faţa lui McGregor în 2013. „E cu adevărat păcat că s-a terminat aşa.”

McGregor a părăsit ringul fără să facă vreun comentariu, dar şchiopătând uşor.