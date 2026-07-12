Luptă istorică pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial! Cum arată clasamentul înainte de semifinale

Kylian Mbappe şi Lionel Messi îşi continuă lupta pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial. Înainte de faza semifinalelor, fiecare are în cont câte 8 reuşite.

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Erling Haaland va rămâne cu 7 goluri, în timp ce din urmă pot veni starurile Angliei, Harry Kane şi Jude Bellingham, fiecare cu câte 6 goluri marcate pentru naţionala lui Tuchel.

Clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial