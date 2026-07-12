Englezii nu se tem înaintea primei confruntări cu Argentina, după 21 de ani: “Messi poate fi o slăbiciune pentru ei”

Englezii nu se tem înaintea primei confruntări cu Argentina, după 21 de ani. Anglia se va duela cu naţionala lui Lionel Messi în semifinalele Campionatului Mondial, partida urmând să se dispute miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Foştii jucători englezi au prefaţat confruntarea cu Argentina şi au subliniat elevii lui Thomas Tuchel ar trebui să fie entuziasmaţi de faptul că o vor întâlni pe campioana mondială en-titre.

Englezii nu se tem înaintea confruntării cu Argentina lui Lionel Messi, din semifinalele Campionatului Mondial

“Anglia poate trece de Argentina, dar ei îl au pe micul geniu Messi. Toţi joacă pentru el. Lumea ar trebui să fie entuziasmată. E imposibil să-l marchezi pentru că nu aleargă înapoi. Intră în spaţii mici unde nu ar trebui să fie, se activează la momentele potrivite şi are cea mai bună tehnică.

Cel mai important, are ceea ce are şi Jude Bellingham şi asta îl face pe Jude atât de grozav, are personalitate şi aură. Messi are cea mai mare aură dintre toţi fotbaliştii”, a declarat Micah Richards, fost internaţional englez, conform bbc.com.

De asemenea, Wayne Rooney a subliniat faptul că pentru Argentina, Lionel Messi poate fi o slăbiciune pe plan defensivei, ţinând cont că sunt puţine momentele în care starul sud-american aleargă spre propriul careu.