Englezii nu se tem înaintea primei confruntări cu Argentina, după 21 de ani: “Messi poate fi o slăbiciune pentru ei”

Englezii nu se tem înaintea primei confruntări cu Argentina, după 21 de ani. Anglia se va duela cu naţionala lui Lionel Messi în semifinalele Campionatului Mondial, partida urmând să se dispute miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Foştii jucători englezi au prefaţat confruntarea cu Argentina şi au subliniat elevii lui Thomas Tuchel ar trebui să fie entuziasmaţi de faptul că o vor întâlni pe campioana mondială en-titre.
Englezii nu se tem înaintea confruntării cu Argentina lui Lionel Messi, din semifinalele Campionatului Mondial
“Anglia poate trece de Argentina, dar ei îl au pe micul geniu Messi. Toţi joacă pentru el. Lumea ar trebui să fie entuziasmată. E imposibil să-l marchezi pentru că nu aleargă înapoi. Intră în spaţii mici unde nu ar trebui să fie, se activează la momentele potrivite şi are cea mai bună tehnică.
Cel mai important, are ceea ce are şi Jude Bellingham şi asta îl face pe Jude atât de grozav, are personalitate şi aură. Messi are cea mai mare aură dintre toţi fotbaliştii”, a declarat Micah Richards, fost internaţional englez, conform bbc.com.
De asemenea, Wayne Rooney a subliniat faptul că pentru Argentina, Lionel Messi poate fi o slăbiciune pe plan defensivei, ţinând cont că sunt puţine momentele în care starul sud-american aleargă spre propriul careu.
“Poate fi o slăbiciune în defensivă pentru Argentina. Nu aleargă înapoi, dar are momente importante, cam ca Jude Bellingham. Are momente importante și momente de calitate. Chestia cu Messi este capacitatea sa de a lua decizii, prinde viață în momente ale jocului și ia decizia corectă”, a declarat şi Wayne Rooney.
Totodată, şi Chris Sutton consideră că englezii nu ar trebui să se teamă de duelul cu Argentina, naţională pe care nu o consideră una de “speriat”.
“Cred că Thomas Tuchel şi jucătorii Angliei vor fi încântaţi să joace împotriva acestei echipe argentinieni în forma sa actuală, pentru că nu e o echipă grozavă, dar au obiceiul de a găsi o modalitate”, a declarat Chris Sutton.
Anglia a învins Norvegia, scor 2-1, în sferturile Campionatului Mondial. De cealaltă parte, pentru a ajunge în semifinale, Argentina a trecut de Elveţia, scor 3-1. Atât englezii, cât şi argentinienii au avut nevoie de 120 de minute de joc pentru a obţine calificările.
Anglia s-a duelat ultima dată cu Argentina în urmă cu 21 de ani, într-un meci amical. Într-o partidă oficială, cele două naţionalei s-au duelat ultima dată la Mondialul din 2002, în faza grupelor, englezii reuşind să se impună cu 1-0, luându-şi revanşa după ce sud-americanii i-au eliminat la penalty-uri la precedentul turneu final. Partida din optimile Mondialului din 1998 a fost marcată de eliminarea lui David Beckham, în urma unui fault comis asupra lui Diego Simeone.
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