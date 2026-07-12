“Nu am mai jucat niciodată un asemenea meci”. Elveţienii au “explodat”, după ce au fost eliminaţi de Argentina de la Mondial

Argentina a învins Elveţia, scor 3-1, şi s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Elveţienii s-au plâns de arbitraj la finalul partidei de la Kansas.
În minutul 72, Elveţia a rămas în inferioritate numerică, după ce Breel Embolo a fost eliminat în urma unei simulări. Joao Pinheiro, arbitrul partidei, a fost chemat la VAR pentru a revedea faza, după ce iniţial acordase lovitură liberă în favoarea elveţienilor.
Elveţienii au “explodat”, după ce au fost eliminaţi de Argentina de la Mondial
VAR-ul a intervenit deoarece arbitrul îi arătase cartonaşul galben lui Leandro Paredes, cel care s-a duelat cu Breel Embolo. Pe reluări s-a putut observa că faultul nu a fost unul dur, astfel că arbitrul şi-a întors decizia după ce a revăzut faza şi i-a acordat al doilea galben lui Breel Embolo.
După meci, selecţionerul Elveţiei a avut un discurs dur după eliminarea lui Embolo. Murat Yakin nu a înţeles de ce arbitrul a fost chemat la VAR, noua regula fiind introdusă de FIFA la meciurile de la Campionatul Mondial.
“Nu era niciun motiv pentru acel cartonaș galben. Nu înțeleg. A fost o situație nevinovată, deloc periculoasă. Eroarea de arbitraj ne-a penalizat și ne-a dat peste cap întregul plan.
Decizia aceea a fost pur și simplu de necrezut. Nu sunt deloc de acord. A existat un contact clar și nu înțeleg cum au ajuns arbitrul și VAR la acea concluzie.
Elveția avea tot dreptul să se simtă nedreptățită. Argentina este o echipă fantastică, dar meciurile de o asemenea importanță nu ar trebui să fie niciodată decise de decizii controversate”, a declarat Murat Yakin, după Argentina – Elveţia 3-1, conform presei internaţionale.
Şi Manuel Akanji, unul dintre cei mai importanţi jucători ai Elveţiei, a avut o reacţie fermă şi a taxat arbitrajul partidei. Fundaşul a subliniat că nu a disputat niciodată în carieră o astfel de partidă.
“Nu mă plâng de obicei de arbitraj, dar azi a mers totul bine pentru ei. Nu am jucat niciodată un meci mai dezechilibrat. Nicio simulare nu a fost sancţionată. Nu au primit niciun cartonaş galben în primele 90 de minute. După, Breel a primit două. În zece oameni am făcut tot ce am putut”, a declarat Manuel Akanji, conform as.com.
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