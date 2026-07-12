“Nu am mai jucat niciodată un asemenea meci”. Elveţienii au “explodat”, după ce au fost eliminaţi de Argentina de la Mondial

Jucătorii elveţieni au protestat după eliminarea lui Breel Embolo, în meciul cu Argentina/ Profimedia

Argentina a învins Elveţia, scor 3-1, şi s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Elveţienii s-au plâns de arbitraj la finalul partidei de la Kansas.

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În minutul 72, Elveţia a rămas în inferioritate numerică, după ce Breel Embolo a fost eliminat în urma unei simulări. Joao Pinheiro, arbitrul partidei, a fost chemat la VAR pentru a revedea faza, după ce iniţial acordase lovitură liberă în favoarea elveţienilor.

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VAR-ul a intervenit deoarece arbitrul îi arătase cartonaşul galben lui Leandro Paredes, cel care s-a duelat cu Breel Embolo. Pe reluări s-a putut observa că faultul nu a fost unul dur, astfel că arbitrul şi-a întors decizia după ce a revăzut faza şi i-a acordat al doilea galben lui Breel Embolo.

După meci, selecţionerul Elveţiei a avut un discurs dur după eliminarea lui Embolo. Murat Yakin nu a înţeles de ce arbitrul a fost chemat la VAR, noua regula fiind introdusă de FIFA la meciurile de la Campionatul Mondial.

“Nu era niciun motiv pentru acel cartonaș galben. Nu înțeleg. A fost o situație nevinovată, deloc periculoasă. Eroarea de arbitraj ne-a penalizat și ne-a dat peste cap întregul plan.