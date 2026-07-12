Show-ul e total la Campionatul Mondial. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Lui Infantino i-a ieşit ca la carte

Avem parte de un moment istoric la Campionatul Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Cele mai bune patru echipe ale lumii au acces în semifinale şi vor lupta pentru trofeu.

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La momentul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului Mondial, în decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.

Cele mai bune 4 echipe, în semifinalele Campionatului Mondial

Restricţiile tragerii la sorţi au “ajutat” ca cele mai bune echipe ale acelui moment, Spania şi Argentina, să nu se poată întâlni decât în finală. Mai mult, fiecare dintre cele patru echipe a fost pe câte un sfert diferit.

Asta a dus la îndeplinirea unei singure condiţii pentru ca cele patru să nu se întâlnească până în semifinale: să îşi câştige grupa. Un lucru care s-a şi întâmplat. În acest context, s-ar fi încrucişat 1-3 şi 2-4 din ierarhia mondială, adică Spania – Franţa şi Anglia – Argentina.

Conform celebrului MisterChip, aceasta este prima oară în istoria Mondialelor când avem în semifinale cele mai bune 4 echipe ale lumii.