Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Probleme pentru Neymar imediat după convocarea la naționala Braziliei. Ce s-a întâmplat cu starul lui Santos

Probleme pentru Neymar imediat după convocarea la naționala Braziliei. Ce s-a întâmplat cu starul lui Santos

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 8:56

Comentarii
Probleme pentru Neymar imediat după convocarea la naționala Braziliei. Ce s-a întâmplat cu starul lui Santos

Neymar, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Neymar (34 de ani) provoacă deja agitaţie în Brazilia. La două zile după ce a fost inclus în lotul de 26 de jucători al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, mijlocaşul ofensiv a declarat forfait pentru meciul dintre Santos şi San Lorenzo (2-2), disputat miercuri în Copa Sudamericana, din cauza unui edem la gamba dreaptă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A urmărit astfel meciul din tribune, cu fiica sa în braţe. Potrivit ESPN Brasil, fostul jucător al echipei Barça şi al PSG ar putea fi nevoit să se abţină de la antrenamente timp de aproximativ zece zile din cauza inflamaţiei şi a zonei în care aceasta se află.

Staff-ul medical al Braziliei este deja nevoit să-şi revizuiască planurile

Acest lucru trezeşte deja îngrijorarea staff-ului “Seleçao”, care va trebui să modifice programul lui Neymar încă de la sosirea sa la lot, pe 27 mai. Ideea iniţială era ca jucătorul să fie 100% apt şi să participe normal la antrenamente încă de la începutul cantonamentului prevăzut pentru 27 mai, apoi să fie titular în meciul amical împotriva Panama, pe 31 mai, la Maracana.

Acest contratimp obligă însă staff-ul medical să prevadă deja un program specific de recuperare pentru primele zile. Până atunci, Neymar nu ar trebui să joace în următoarele două meciuri ale echipei Santos împotriva Grêmio şi Deportivo Cuenca, după ce a ratat meciul de miercuri.

Reclamă
Reclamă

“Tot ce ţine de Neymar este complicat”

La finalul meciului, Cuca, antrenorul echipei Santos, a evitat să se pronunţe cu privire la data revenirii în competiţie a mijlocaşului său. Întrebat dacă va juca din nou înainte de Cupa Mondială, tehnicianul a răspuns astfel:

Este dificil să vorbim despre asta“, a declarat el. “Tot ce ţine de Neymar este complicat, trebuie să fim foarte prudenţi. Prefer să aştept să văd cum evoluează lucrurile la nivel intern şi cred că, din punct de vedere medical, dacă este apt să joace marţi, va fi disponibil, deoarece leziunea sa este minoră“.

După anunţarea selecţiei sale, care a stârnit un val imens de bucurie colectivă în Brazilia, Carlo Ancelotti l-a avertizat rapid pe jucător, negarantându-i un timp de joc semnificativ. “L-am ales pe Neymar nu pentru că credem că va fi un bun înlocuitor, ci pentru că poate aduce un plus echipei datorită calităţilor sale. Fie că joacă un minut, cinci minute, fie că nu joacă deloc, fie că joacă 90 de minute, fie că execută penalty-ul…

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţiUn lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţi
Reclamă

Câte minute? Nu ştiu. Calitatea timpului său de joc? Cred că trebuie să ne concentrăm pe calitatea timpului său de joc, colectiv, pe teren. Vreau să fiu clar, sincer şi direct: va juca dacă o merită. Antrenamentul va decide acest lucru. Cred că este important să nu ne punem toate speranţele într-un singur jucător“.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Observator
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
12:28

Rafa Nadal a dat verdictul după ce Carlos Alcaraz s-a retras și de la Wimbledon: “Și eu m-am accidentat așa”
11:47

Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR. Se va îmbogăţi dacă Varga îl dă afară
10:53

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Controversele de la Cupa Mondială
10:47

Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”
10:43

VideoOklahoma City Thunder a egalat la 1 finala Conferinței de Vest cu San Antonio Spurs. 30 de puncte pentru “SGA”
10:18

Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”