Probleme pentru Neymar imediat după convocarea la naționala Braziliei. Ce s-a întâmplat cu starul lui Santos

Neymar (34 de ani) provoacă deja agitaţie în Brazilia. La două zile după ce a fost inclus în lotul de 26 de jucători al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, mijlocaşul ofensiv a declarat forfait pentru meciul dintre Santos şi San Lorenzo (2-2), disputat miercuri în Copa Sudamericana, din cauza unui edem la gamba dreaptă.

A urmărit astfel meciul din tribune, cu fiica sa în braţe. Potrivit ESPN Brasil, fostul jucător al echipei Barça şi al PSG ar putea fi nevoit să se abţină de la antrenamente timp de aproximativ zece zile din cauza inflamaţiei şi a zonei în care aceasta se află.

Staff-ul medical al Braziliei este deja nevoit să-şi revizuiască planurile

Acest lucru trezeşte deja îngrijorarea staff-ului “Seleçao”, care va trebui să modifice programul lui Neymar încă de la sosirea sa la lot, pe 27 mai. Ideea iniţială era ca jucătorul să fie 100% apt şi să participe normal la antrenamente încă de la începutul cantonamentului prevăzut pentru 27 mai, apoi să fie titular în meciul amical împotriva Panama, pe 31 mai, la Maracana.

Acest contratimp obligă însă staff-ul medical să prevadă deja un program specific de recuperare pentru primele zile. Până atunci, Neymar nu ar trebui să joace în următoarele două meciuri ale echipei Santos împotriva Grêmio şi Deportivo Cuenca, după ce a ratat meciul de miercuri.

🚨The Seleção raises alert over the edema in Neymar’s calf & predicts treatment at the Granja Comary.

Contrary to initial expectations, the issue requires attention & could alter Neymar’s planned return schedule. The original idea was for him to be 100% fit for training starting… pic.twitter.com/w5jQ5LotPT

