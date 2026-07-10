Naţionala Egiptului, primire “faraonică” la revenirea în ţară, după Cupa Mondială: “Ne-au făcut mândri”

Steaguri, cântece patriotice şi pancarte cu mesajul „Bărbaţii Egiptului ne-au făcut mândri”: mii de suporteri au întâmpinat vineri echipa naţională de fotbal a Egiptului la întoarcerea acasă, după ce „Faraonii” au înregistrat cea mai bună performanţă din istoria ţării la Cupa Mondială, relatează AFP.

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Mulţimile s-au adunat în faţa Aeroportului Internaţional Alamein, de pe coasta mediteraneană a Egiptului, pentru a-i întâmpina pe jucători şi pe staful tehnic la întoarcerea lor din America de Nord, unde Egiptul a învins pentru prima dată la Cupa Mondială, după patru încercări, şi a ajuns în optimile de finală. Suporterii au afişat, de asemenea, fotografii ale căpitanului Mohamed Salah pe care scria „Mulţumesc”.

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Celebrările au continuat în timp ce echipa s-a urcat într-un autobuz decapotabil şi a defilat prin New Alamein, salutând suporterii care îi aclamau de-a lungul străzilor. Preşedintele Abdel Fattah al-Sisi urmează să primească echipa, precum şi staful tehnic şi administrativ al acesteia, sâmbătă.

În mulţime se aflau suporteri care purtau postere mari cu antrenorul Hossam Hassan înfăşurat într-un steag palestinian, ​exprimând astfel aprecierea pentru sprijinul acordat cauzei palestiniene pe parcursul turneului. Cel mai bun marcator al tuturor timpurilor al Egiptului a purtat un steag palestinian pe teren în mai multe rânduri şi şi-a exprimat sprijinul pentru ‌drepturile palestinienilor ⁠în cadrul conferinţelor de presă.