Naţionala Egiptului, primire “faraonică” la revenirea în ţară, după Cupa Mondială: “Ne-au făcut mândri”

Steaguri, cântece patriotice şi pancarte cu mesajul „Bărbaţii Egiptului ne-au făcut mândri”: mii de suporteri au întâmpinat vineri echipa naţională de fotbal a Egiptului la întoarcerea acasă, după ce „Faraonii” au înregistrat cea mai bună performanţă din istoria ţării la Cupa Mondială, relatează AFP.
Mulţimile s-au adunat în faţa Aeroportului Internaţional Alamein, de pe coasta mediteraneană a Egiptului, pentru a-i întâmpina pe jucători şi pe staful tehnic la întoarcerea lor din America de Nord, unde Egiptul a învins pentru prima dată la Cupa Mondială, după patru încercări, şi a ajuns în optimile de finală. Suporterii au afişat, de asemenea, fotografii ale căpitanului Mohamed Salah pe care scria „Mulţumesc”.
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Jucătorii Egiptului au fost aşteptaţi de mii de suporteri la revenirea în ţară, după Cupa Mondială 2026
Celebrările au continuat în timp ce echipa s-a urcat într-un autobuz decapotabil şi a defilat prin New Alamein, salutând suporterii care îi aclamau de-a lungul străzilor. Preşedintele Abdel Fattah al-Sisi urmează să primească echipa, precum şi staful tehnic şi administrativ al acesteia, sâmbătă.
🇪🇬👑 pic.twitter.com/zooVWyZ7t8
— The Redmen TV (@TheRedmenTV) July 10, 2026
În mulţime se aflau suporteri care purtau postere mari cu antrenorul Hossam Hassan înfăşurat într-un steag palestinian, exprimând astfel aprecierea pentru sprijinul acordat cauzei palestiniene pe parcursul turneului. Cel mai bun marcator al tuturor timpurilor al Egiptului a purtat un steag palestinian pe teren în mai multe rânduri şi şi-a exprimat sprijinul pentru drepturile palestinienilor în cadrul conferinţelor de presă.
Egypt welcomed home by thousands of fans after their World Cup exit 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/JEwV45Sg2x
— ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 10, 2026
Întoarcerea acasă a avut loc în ciuda unei înfrângeri dureroase, cu scorul de 3-2, suferită în faţa Argentinei lui Lionel Messi în optimile de finală. Egiptul a condus cu 2-0 până în ultimele minute ale meciului, înainte de a primi trei goluri în ultimele 11 minute, dar s-a întors totuşi acasă cu mândrie, după cea mai bună performanţă din istoria sa la Cupa Mondială, după ce a învins Noua Zeelandă în faza grupelor şi Australia la loviturile de departajare în 16-imi.
Înainte de întoarcerea echipei, Federaţia Egipteană de Fotbal a reînnoit contractele lui Hossam Hassan şi ale fratelui său geamăn, Ibrahim Hassan.
Federaţia nu a dezvăluit durata contractului, deşi presa locală a relatat că acesta ar urma să fie valabil până în 2030. Hassan, în vârstă de 59 de ani, a revitalizat echipa naţională de când a preluat conducerea în 2024, conducând Egiptul în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni din 2025, punând capăt unei absenţe de opt ani de la Cupa Mondială şi înregistrând un bilanţ de 20 de victorii, nouă remize şi şase înfrângeri.
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