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O legendă a Franţei a răbufnit şi a acuzat vedetele Portugaliei: “Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipă”

Alex Masgras Publicat: 10 iulie 2026, 17:45

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O legendă a Franţei a răbufnit şi a acuzat vedetele Portugaliei: Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipă

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Youri Djorkaeff, fostul mare internaţional francez, campion mondial cu “Les Bleus” în 1998, este de părere că jucătorii naţionalei Portugaliei nu au fost alături de Cristiano Ronaldo pe durata Cupei Mondiale. Lusitanii şi-au încheiat aventura la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic în faza optimilor de finală, acolo unde au fost învinşi de Spania, în minutele adiţionale.

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În ciuda numărului impresionant de vedete de care Roberto Martinez a dispus la acest turneu final, Portugalia nu a impresionat la Cupa Mondială. S-a vorbit mult despre faptul că Ronaldo ar fi trebuit să joace mai puţin şi că echipa nu poate juca la adevărata sa capacitate cu CR7 în teren.

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Youri Djorkaeff a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo

Youri Djorkaeff a avut însă un discurs total diferit şi a acuzat jucătorii Portugaliei că l-au “boicotat” pe Ronaldo. Fostul mare jucător francez susţine că portughezii ar fi trebuit să dea totul pentru a îl pune în valoare pe CR7, lucru care nu s-a întâmplat:

“Dacă îl aduci pe Cristiano Ronaldo, atunci echipa trebuie să joace pentru Cristiano Ronaldo. Nu a fost cazul. A fost evident că a fost boicotat de către propria sa echipă. Nu i-au dat mingea, nu l-au pus în poziţii favorabile. Fie nu îl iei, fie nu îl iei, dar te asiguri că echipa joacă pentru el”, a declarat Youri Djorkaeff, potrivit marca.com.

Cristiano Ronaldo a încheiat turneul final cu trei goluri. A înscris de două ori în meciul din faza grupelor cu Uzbekistan şi un gol din penalty împotriva Croaţiei, în 16-imile de finală.

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