Rudi Garcia nu se teme de Lamine Yamal, înainte de Spania – Belgia: “Nu există niciun plan”

Rudi Garcia, selecţionerul Belgiei, este pregătit de meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale cu Spania. Cele două echipe se vor întâlni vineri seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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În partida de la Los Angeles, campioana europeană din 2024 porneşte ca favorită, chiar dacă nu a impresionat pe durata acestui turneu final. Mai mult, jocul foarte bun prestat de belgieni în meciul cu Statele Unite din optimi le-a dat încredere jucătorilor lui Rudi Garcia.

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Rudi Garcia nu a pregătit un plan împotriva lui Lamine Yamal: “Pur şi simplu e nevoie de un plan împotriva Spaniei”

La conferinţa de presă dinaintea meciului, selecţionerul a fost întrebat dacă are un plan pentru a-l opri pe Lamine Yamal, superstarul spaniolilor. Rudi Garcia nu s-a concentrat însă pe jucători individual şi are deja un plan pentru a opri întreaga echipă a Spaniei, fiind convins că formaţia lui Luis de la Fuente va avea posesia în meciul de la Los Angeles:

“Nu există niciun plan anti-Yamal pentru că nu e nevoie să ai unul pentru fiecare jucător în parte. Pur şi simplu e nevoie de un plan anti-Spania. Noi nu trebuie să îi lăsăm să profite de punctele lor forte. Vor avea posesia, dar avem şi noi calitate.

Când recuperăm mingea, trebuie să facem totul pentru a le crea probleme. Nu avem nimic de pierdut în acest meci pentru că toată lumea ne vedea deja eliminaţi. Sper că vom “muşca” din acest sfert de finală cu toţi dinţii. Am sânge andaluz, da inima mea e belgiană.