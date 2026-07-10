Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Portugalia și-a prezentat selecționerul! Cine îl înlocuiește pe Roberto Martinez

Portugalia și-a prezentat selecționerul! Cine îl înlocuiește pe Roberto Martinez

Daniel Işvanca Publicat: 10 iulie 2026, 17:11

Comentarii
Portugalia și-a prezentat selecționerul! Cine îl înlocuiește pe Roberto Martinez

Jucătorii naționalei Portugaliei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Eliminată încă din faza optimilor la Campionatul Mondial, naționala Portugaliei a încheiat socotelile cu Roberto Martinez, selecționer care își anunțase plecarea de pe banca lusitanilor încă dinaintea turneului final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Federația s-a mișcat repede pentru aducerea unui înlocuitor și l-a prezentat în cursul zilei de vineri pe Jorge Jesus, experimentatul tehnician în vârstă de 71 de ani.

Jorge Jesus, noul selecționer al Portugaliei

După ce a adus în sfârșit titlul la Al-Nassr, Jorge Jesus și-a încheiat aventura în fotbalul din Arabia Saudită, după ce a antrenat acolo în ultimii trei ani.

Tehnicianul a fost ales ca înlocuitor pentru Roberto Martinez pe banca naționalei Portugaliei, iar anunțul oficial a venit în cursul zilei de vineri, la câteva zile după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale.

Deși are o experiență uriașă și un CV impresionant, va fi prima aventură pentru Jorge Jesus la naționala Portugaliei. El le-a mai antrenat în trecut pe Amora FC, Felgueiras, Uniao Madeira, Estrela Amadora, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Leiria, Moreirense, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal SFC, Fenerbahce, Al-Hilal și Al-Nassr.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Observator
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl recomandă”
Fanatik.ro
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl recomandă”
18:06

Alexander Zverev, primul finalist de la Wimbledon! Victorie clară în trei seturi
18:01

Se schimbă VAR-ul în România! FRF a făcut marele anunţ: “Creşte eficienţa”
17:57

David Popovici, despre recordul mondial, de faţă cu Pan Zhanle: “Am un avantaj”! Ce a spus chinezul
17:53

Noul selecționer al Portugaliei, mesaj special pentru Cristiano Ronaldo: „Nu va fi niciodată o problemă”
17:50

Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”
17:45

O legendă a Franţei a răbufnit şi a acuzat vedetele Portugaliei: “Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipă”
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan 4 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 5 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 6 Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!