Portugalia și-a prezentat selecționerul! Cine îl înlocuiește pe Roberto Martinez

Eliminată încă din faza optimilor la Campionatul Mondial, naționala Portugaliei a încheiat socotelile cu Roberto Martinez, selecționer care își anunțase plecarea de pe banca lusitanilor încă dinaintea turneului final.
Federația s-a mișcat repede pentru aducerea unui înlocuitor și l-a prezentat în cursul zilei de vineri pe Jorge Jesus, experimentatul tehnician în vârstă de 71 de ani.
Jorge Jesus, noul selecționer al Portugaliei
După ce a adus în sfârșit titlul la Al-Nassr, Jorge Jesus și-a încheiat aventura în fotbalul din Arabia Saudită, după ce a antrenat acolo în ultimii trei ani.
Tehnicianul a fost ales ca înlocuitor pentru Roberto Martinez pe banca naționalei Portugaliei, iar anunțul oficial a venit în cursul zilei de vineri, la câteva zile după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale.
Deși are o experiență uriașă și un CV impresionant, va fi prima aventură pentru Jorge Jesus la naționala Portugaliei. El le-a mai antrenat în trecut pe Amora FC, Felgueiras, Uniao Madeira, Estrela Amadora, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Leiria, Moreirense, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal SFC, Fenerbahce, Al-Hilal și Al-Nassr.
Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa
— Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026
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