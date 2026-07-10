Portugalia și-a prezentat selecționerul! Cine îl înlocuiește pe Roberto Martinez

Eliminată încă din faza optimilor la Campionatul Mondial, naționala Portugaliei a încheiat socotelile cu Roberto Martinez, selecționer care își anunțase plecarea de pe banca lusitanilor încă dinaintea turneului final.

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Federația s-a mișcat repede pentru aducerea unui înlocuitor și l-a prezentat în cursul zilei de vineri pe Jorge Jesus, experimentatul tehnician în vârstă de 71 de ani.

Jorge Jesus, noul selecționer al Portugaliei

După ce a adus în sfârșit titlul la Al-Nassr, Jorge Jesus și-a încheiat aventura în fotbalul din Arabia Saudită, după ce a antrenat acolo în ultimii trei ani.

Tehnicianul a fost ales ca înlocuitor pentru Roberto Martinez pe banca naționalei Portugaliei, iar anunțul oficial a venit în cursul zilei de vineri, la câteva zile după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale.

Deși are o experiență uriașă și un CV impresionant, va fi prima aventură pentru Jorge Jesus la naționala Portugaliei. El le-a mai antrenat în trecut pe Amora FC, Felgueiras, Uniao Madeira, Estrela Amadora, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Leiria, Moreirense, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal SFC, Fenerbahce, Al-Hilal și Al-Nassr.