Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | E oficial! Un superstar din fotbalul mondial se retrage de la naţională după Cupa Mondială: “Am dat totul”

E oficial! Un superstar din fotbalul mondial se retrage de la naţională după Cupa Mondială: “Am dat totul”

Andrei Nicolae Publicat: 10 iulie 2026, 16:34

Comentarii
E oficial! Un superstar din fotbalul mondial se retrage de la naţională după Cupa Mondială: Am dat totul

Jucătorii Franţei şi Senegalului, înainte de un meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Sadio Mane a anunțat că se retrage din echipa națională a Senegalului după 14 ani în care a purtat tricoul “leilor din Teranga”. Decizia fostului jucător de la Liverpool vine la puțin timp după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială de Belgia în faza 16-imilor de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un nou superstar din fotbalul internațional și-a anunțat retragerea din echipa națională după turneul final al World Cup 2026. După ce Neymar sau Riyad Mahrez au spus “adio” reprezentării țării lor, Sadio Mane le-a urmat exemplu după ce Senegalul a fost eliminată de la Cupa Mondială din America de Nord.

Mane se retrage de la naționala Senegalului după 14 ani

În mesajul său de rămas-bun, fotbalistul de 34 de ani a vorbit despre ambiția pe care a avut-o când a purtat tricoul naționalei. De asemenea, Mane a dat de înțeles că e dispus să rămână alături de “leii din Teranga”, însă nu din teren, ci de pe margine sau la nivel administrativ.

Am dat totul pentru echipa națională. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat mereu cu înverșunare pentru țara noastră. Sprijinul vostru necondiționat a fost forța care m-a împins spre succes.

De mâine îmi voi pune cu bucurie experiența în slujba națiunii, fie în cadrul unui staff tehnic, pe banca tehnică sau în structurile de conducere“, a fost mesajul fotbalistului senegalez, conform lequipe.fr.

Reclamă
Reclamă

Cariera lui Mane în tricoul Senegalului

Jucătorul lui Al-Nassr și-a început aventura la echipa națională în 2012, când a debutat într-un amical contra Marocului pe 25 mai 2012, meci în care a oferit o pasă decisivă la unicul gol al întâlnirii. În total, Mane a adunat 130 de meciuri pentru Senegal și 54 de goluri, câștigând de două ori trofeul de fotbalistul african al anului, în 2019 și 2022.

Alături de Senegal, Mane a participat la șase Cupe ale Africii pe Națiuni, câștigând ediția din 2022 după o finală cu Algeria. “Leii din Teranga” au câștigat și ediția din 2025 pe teren, însă au pierdut ulterior trofeul în detrimentul Marocului după scandalul petrecut în finală, când senegalezii au ieșit de pe teren.

Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoarăUnde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
Reclamă

La nivel de World Cup, Mane a fost alături de Senegal în 2018 și în 2026, ratând ediția din 2022 din cauza unei accidentări.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Observator
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Echipa lui Neluţu Varga l-a prezentat oficial pe fostul golgheter al Serbiei. Update exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Echipa lui Neluţu Varga l-a prezentat oficial pe fostul golgheter al Serbiei. Update exclusiv
16:33

Petrolul, cheltuieli uriașe pentru aducerea lui Dan Nlundulu! Condițiile speciale cerute de vârful trecut prin Premier League
16:30

FotoJose Mourinho şi-a început oficial al doilea mandat pe banca lui Real Madrid! Imagini cu “The Special One”
16:11

Neluțu Varga și-a respectat promisiunea: atacantul prezentat oficial de CFR Cluj
15:45

Lovitura verii: un gigant vrea să-l transfere pe Virgil Van Dijk: „Greu, dar nu imposibil!”
15:39

Romelu Lukaku a început negocierile pentru transfer, direct de la Campionatul Mondial. La ce echipă e dorit
15:30

Spania – Belgia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel pentru semifinalele Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan 4 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 5 NEWS ALERTGabi Mureşan a murit la doar 44 de ani! Eveniment tragic pentru fostul jucător emblematic de la CFR Cluj 6 Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!