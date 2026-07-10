E oficial! Un superstar din fotbalul mondial se retrage de la naţională după Cupa Mondială: “Am dat totul”

Sadio Mane a anunțat că se retrage din echipa națională a Senegalului după 14 ani în care a purtat tricoul “leilor din Teranga”. Decizia fostului jucător de la Liverpool vine la puțin timp după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială de Belgia în faza 16-imilor de finală.
Un nou superstar din fotbalul internațional și-a anunțat retragerea din echipa națională după turneul final al World Cup 2026. După ce Neymar sau Riyad Mahrez au spus “adio” reprezentării țării lor, Sadio Mane le-a urmat exemplu după ce Senegalul a fost eliminată de la Cupa Mondială din America de Nord.
Mane se retrage de la naționala Senegalului după 14 ani
În mesajul său de rămas-bun, fotbalistul de 34 de ani a vorbit despre ambiția pe care a avut-o când a purtat tricoul naționalei. De asemenea, Mane a dat de înțeles că e dispus să rămână alături de “leii din Teranga”, însă nu din teren, ci de pe margine sau la nivel administrativ.
“Am dat totul pentru echipa națională. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat mereu cu înverșunare pentru țara noastră. Sprijinul vostru necondiționat a fost forța care m-a împins spre succes.
De mâine îmi voi pune cu bucurie experiența în slujba națiunii, fie în cadrul unui staff tehnic, pe banca tehnică sau în structurile de conducere“, a fost mesajul fotbalistului senegalez, conform lequipe.fr.
Sadio Mané has announced his international retirement 🥹🇸🇳
He led Senegal to their first ever trophy as he won the 2021 AFCON, scoring the winning kick in the penalty shootout 👏 pic.twitter.com/WzgyqPYkpt
— OneFootball (@OneFootball) July 10, 2026
Cariera lui Mane în tricoul Senegalului
Jucătorul lui Al-Nassr și-a început aventura la echipa națională în 2012, când a debutat într-un amical contra Marocului pe 25 mai 2012, meci în care a oferit o pasă decisivă la unicul gol al întâlnirii. În total, Mane a adunat 130 de meciuri pentru Senegal și 54 de goluri, câștigând de două ori trofeul de fotbalistul african al anului, în 2019 și 2022.
Alături de Senegal, Mane a participat la șase Cupe ale Africii pe Națiuni, câștigând ediția din 2022 după o finală cu Algeria. “Leii din Teranga” au câștigat și ediția din 2025 pe teren, însă au pierdut ulterior trofeul în detrimentul Marocului după scandalul petrecut în finală, când senegalezii au ieșit de pe teren.
La nivel de World Cup, Mane a fost alături de Senegal în 2018 și în 2026, ratând ediția din 2022 din cauza unei accidentări.
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