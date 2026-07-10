E oficial! Un superstar din fotbalul mondial se retrage de la naţională după Cupa Mondială: “Am dat totul”

Sadio Mane a anunțat că se retrage din echipa națională a Senegalului după 14 ani în care a purtat tricoul “leilor din Teranga”. Decizia fostului jucător de la Liverpool vine la puțin timp după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială de Belgia în faza 16-imilor de finală.

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Un nou superstar din fotbalul internațional și-a anunțat retragerea din echipa națională după turneul final al World Cup 2026. După ce Neymar sau Riyad Mahrez au spus “adio” reprezentării țării lor, Sadio Mane le-a urmat exemplu după ce Senegalul a fost eliminată de la Cupa Mondială din America de Nord.

Mane se retrage de la naționala Senegalului după 14 ani

În mesajul său de rămas-bun, fotbalistul de 34 de ani a vorbit despre ambiția pe care a avut-o când a purtat tricoul naționalei. De asemenea, Mane a dat de înțeles că e dispus să rămână alături de “leii din Teranga”, însă nu din teren, ci de pe margine sau la nivel administrativ.

“Am dat totul pentru echipa națională. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat mereu cu înverșunare pentru țara noastră. Sprijinul vostru necondiționat a fost forța care m-a împins spre succes.

De mâine îmi voi pune cu bucurie experiența în slujba națiunii, fie în cadrul unui staff tehnic, pe banca tehnică sau în structurile de conducere“, a fost mesajul fotbalistului senegalez, conform lequipe.fr.