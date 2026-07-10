“Absolut nimic!”. Marius Baciu a dat verdictul după ce l-a văzut pe Octavian Popescu în cantonament

Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a tras câteva concluzii după cantonamentul de pregătire al elevilor săi în Olanda, care a cuprins două meciuri amicale. Printre altele, tehnicianul de 51 de ani a vorbit și despre Octavian Popescu și l-a lăudat pe fotbalistul care de-a lungul timpului a fost atât criticat, cât și ridicat în slăvi de patronul Gigi Becali.

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FCSB și-a încheiat cantonamentul din Olanda, unde a disputat amicale contra celor de la Royale Union Saint-Gilloise (încheiat 0-4) și de la Al Jazira (încheiat 1-0). După perioada de câteva zile în care au pregătit noul sezon, roș-albaștrii au tras câteva concluzii prin vocea lui Marius Baciu.

Octavian Popescu, remarcat de Marius Baciu după cantonamentul din Olanda: “N-ai cum să uiți fotbalul”

Antrenorul venit pe finalul sezonului trecut pentru meciurile de baraj l-a remarcat pe Octavian Popescu atât pentru evoluțiile din cantonament, cât și pentru toata perioada de când a venit el la club. Baciu a transmis că nu are ce să îi reproșeze jucătorului de 23 de ani și a lăudat nivelul la care s-a ridicat mijlocașul formației sale.

“Tavi Popescu, de când am venit eu, nu am ce să-i reproșez. Absolut nimic! Chiar înainte de meci am avut niște discuții cu el. I-am dat toată încrederea, e un jucător important pentru noi.

N-ai cum să uiți fotbalul, e tânăr. Sunt tineri care nu joacă tineri sau nu fac un sport și au momente când se mai pierd, așa, în anumite lucruri. El s-a ridicat la un nivel foarte bun, s-a pregătit foarte bine, la fel ca ceilalți colegi.