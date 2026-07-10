“Absolut nimic!”. Marius Baciu a dat verdictul după ce l-a văzut pe Octavian Popescu în cantonament

Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a tras câteva concluzii după cantonamentul de pregătire al elevilor săi în Olanda, care a cuprins două meciuri amicale. Printre altele, tehnicianul de 51 de ani a vorbit și despre Octavian Popescu și l-a lăudat pe fotbalistul care de-a lungul timpului a fost atât criticat, cât și ridicat în slăvi de patronul Gigi Becali.
FCSB și-a încheiat cantonamentul din Olanda, unde a disputat amicale contra celor de la Royale Union Saint-Gilloise (încheiat 0-4) și de la Al Jazira (încheiat 1-0). După perioada de câteva zile în care au pregătit noul sezon, roș-albaștrii au tras câteva concluzii prin vocea lui Marius Baciu.
Octavian Popescu, remarcat de Marius Baciu după cantonamentul din Olanda: “N-ai cum să uiți fotbalul”
Antrenorul venit pe finalul sezonului trecut pentru meciurile de baraj l-a remarcat pe Octavian Popescu atât pentru evoluțiile din cantonament, cât și pentru toata perioada de când a venit el la club. Baciu a transmis că nu are ce să îi reproșeze jucătorului de 23 de ani și a lăudat nivelul la care s-a ridicat mijlocașul formației sale.
“Tavi Popescu, de când am venit eu, nu am ce să-i reproșez. Absolut nimic! Chiar înainte de meci am avut niște discuții cu el. I-am dat toată încrederea, e un jucător important pentru noi.
N-ai cum să uiți fotbalul, e tânăr. Sunt tineri care nu joacă tineri sau nu fac un sport și au momente când se mai pierd, așa, în anumite lucruri. El s-a ridicat la un nivel foarte bun, s-a pregătit foarte bine, la fel ca ceilalți colegi.
Eu sper să fie foarte bine și în campionat și să aibă continuitate în lucruri bune și lucruri bune pentru echipă. Și așa e imposibil să nu iasă în evidență“, a spus antrenorul roș-albaștrilor, potrivit sport.ro.
Octavian Popescu a ieșit în evidență în cantonamentul FCSB-ului prin golul victoriei înscris contra celor de la Al Jazira, când a înscris grație unui șut superb.
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