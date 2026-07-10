Radu Drăguşin şi Fiorentina, duel de vis cu Real Madrid şi Jose Mourinho! Când are loc partida

Perez speră ca Mourinho să readucă gloria pe Santiago Bernabeu. Mourinho a câştigat, în precedentul mandat la Real Madrid, un titlu, o Cupă a Regelui şi o Supercupă a Spaniei.

Radu Drăguşin a renunţat la bani ca să semneze cu Fiorentina

Internaţionalul român Radu Drăguşin (24 de ani) a fost, recent, prezentat oficial la Fiorentina. Drăguşin avea un salariu de 3 milioane de euro pe sezon la Tottenham, dar a renunţat la 1 milion de euro pe sezon pentru a reveni în Italia şi a încerca să joace din nou constant.

Drăguşin a fost împrumutat de Fiorentina pentru un sezon, în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, dar formaţia engleză a impus şi o clauză de transfer obligatoriu, pentru 17,5 milioane de euro, în cazul în care fotbalistul naţionalei României va juca un anumit număr de meciuri la formaţia viola.

“Unele capitole devin parte din identitatea ta. Încă din ziua în care am ajuns la Tottenham, am fost mândru să port acest emblemă și, privind înapoi, sunt recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am creat la acest club.

“Câștigarea trofeului Europa League este ceva de care voi fi mereu mândru”

Câștigarea trofeului Europa League este ceva de care voi fi mereu mândru. Faptul că am împărtășit acel moment cu colegii mei, cu staff-ul și cu suporterii noștri este o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna.

Dar fotbalul nu înseamnă doar momentele pe care le sărbătorești. Înseamnă și momentele care te pun la cea mai mare încercare. În cea mai grea perioadă a carierei mele, când o accidentare m-a ținut departe de teren, nu m-am simțit niciodată singur.

Sprijinul pe care l-am primit din partea acestui club, a coechipierilor mei și a incredibililor suporteri ai lui Spurs mi-a dat putere în fiecare zi.

“Tottenham m-a ajutat să cresc, nu doar ca fotbalist, ci și ca om”

Tottenham m-a ajutat să cresc, nu doar ca fotbalist, ci și ca om. Mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului pentru încrederea și sprijinul acordate. Și mulțumesc fiecărui suporter pentru că a fost mereu alături de mine. Pasiunea, loialitatea și sprijinul vostru au însemnat foarte mult pentru mine.

Pe măsură ce fac următorul pas în cariera mea, o fac cu nimic altceva decât recunoștință și respect. Mulțumesc, Spurs“, transmitea Radu Drăgușin pe rețelele sociale în mesajul în care şi-a luat rămas-bun de la Tottenham.

Traseul lui Radu Drăguşin

Născut la Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani de viaţă la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a face transferul în Italia în 2018 pentru a ajunge la Juventus.

Sosit la Bătrâna Doamnă la 16 ani, Radu a avansat rapid prin echipele de tineret din Torino, apărând pentru echipa Under-23 – care concurează în Serie C – la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesional şi european la 18 ani, în decembrie 2020, cu o apariţie de rezervă în victoria lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League cu 3-0 împotriva lui Dinamo Kiev – un meci în care a jucat alături de Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Debutul său în Serie A a urmat la scurt timp după aceea, când a făcut o apariţie de ultimă oră împotriva lui Genoa mai târziu în aceeaşi lună.

Făcând patru apariţii în prima echipă în acea campanie de debut, el s-a alăturat echipei Sampdoria din Serie A sub formă de împrumut înainte de sezonul 2021/22, unde a jucat 15 meciuri înainte de a semna cu US Salernitana 1919 la începutul anului 2022, pe care a ajutat-o să supravieţuiască retrogradării din Serie A în primul sezon în care a revenit în prima ligă italiană din 1999.

Radu Drăguşin a revenit în Italia, unde a jucat la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa

El s-a bucurat de un împrumut de mare succes la Genoa, pe atunci în Serie B, în timpul campaniei 2022/23, când a jucat toate minutele din campionat, cu excepţia a 45 de minute, şi a marcat primele sale patru goluri ca profesionist, în timp ce echipa italiană şi-a asigurat o revenire imediată în Serie A, terminând pe locul al doilea după Frosinone pentru a obţine promovarea. La jumătatea sezonului, clubul a mutat pentru a face transferul lui Radu permanent, iar el a continuat să se dezvolte în Liguria, deoarece a jucat fiecare minut din actuala campanie până acum, marcând de două ori, în timp ce Genoa a avut un început încurajator de viaţă înapoi în prima ligă.

Pe plan internaţional, după ce a progresat în rândurile tineretului României, jucătorul de 21 de ani a primit prima sa convocare la echipa de seniori în martie 2022 şi a debutat în aceeaşi lună într-o confruntare amicală cu Grecia lui Gus Poyet, jucând alături de Vlad Chiricheş în centrul apărării.