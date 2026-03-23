O nouă veste proastă pentru Vincenzo Montella! Atacantul s-a “rupt” şi ratează meciul de baraj cu România

După accidentarea lui Merih Demiral (28 de ani), care e incert pentru meciul cu România, selecţionerul turcilor, Vincenzo Montella (51 de ani) a mai primit o veste proastă. Atacantul Aral Şimşir (23 de ani) s-a accidentat şi ratează cu siguranţă meciul de baraj cu România. El nu a putut răspunde pozitiv chemării la naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aral Şimşir are cifre foarte bune în acest sezon la Midtjylland. În 23 de meciuri în care a evoluat în campionat, a marcat 8 goluri şi a dat 13 assist-uri. În Europa League, în 16 meciuri a avut 3 goluri şi 4 assist-uri.

Aral Şimşir ratează meciul cu România: “Din nefericire, din cauza unei accidentări, nu voi putea participa la naţională”

“Din nefericire, din cauza unei ușoare accidentări, nu voi putea participa de această dată la echipa națională.

Să îmi reprezint țara a fost întotdeauna o mare onoare pentru mine și ceva ce nu am luat niciodată în mod superficial. De aceea, acest moment este cu atât mai dificil pentru mine. Totuși, în prezent, toată concentrarea mea este pe a mă recupera corect și a reveni mai puternic.

Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil, complet pregătit și în cea mai bună formă.