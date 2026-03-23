Probleme şi pentru Montella înaintea barajului cu România! Un jucător important al Turciei s-a accidentat

Jucătorii Turciei se bucură după un gol cu Georgia, din preliminariile World Cup

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a primit şi el o veste proastă înaintea barajului cu România. După ce România a rămas fără Ionuţ Radu (28 de ani), titularul postului de portar în naţionala lui Mircea Lucescu, Montella a aflat că Merih Demiral (28 de ani), fundaş central titular al turcilor, s-a accidentat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit haberler.com, Merih Demiral are şanse mici să joace împotriva României. O decizie finală în privinţa lui Demiral va fi luată de staff-ul Turciei în urma unor investigaţii medicale amănunţite.

Merih Demiral s-a accidentat şi ar putea rata barajul Turcia – România

Merih Demiral, care evoluează la Al-Ahli Saudi, este cotat la 14 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Saudiţii i-au plătit 17 milioane de euro Atalantei pentru a-l transfera de la gruparea italiană în vara lui 2023.

Merih Demiral n-a mai jucat pentru Al-Ahli Saudi de pe 26 februarie, atunci când echipa lui a învins-o cu 1-0, în deplasare, pe Al Riyadh. Demiral are 61 de meciuri pentru naţionala Turciei, pentru care a înscris şi 6 goluri. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 30 de milioane de euro, atinsă în 2020.

În 2019, Juventus plătea 19.5 milioane de euro pentru a-l aduce de la Sassuolo. L-a vândut 3 ani mai târziu la Atalanta pentru 21 de milioane de euro.