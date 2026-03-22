Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 10:20

Adrian Mazilu, în timpul unui meci la Dinamo/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre Adrian Mazilu, tânărul jucător de 20 de ani al lui Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că Zeljko Kopic are în continuare răbdare cu mijlocaşul.

“Câinii” au decis astfel să-i ofere în continuare minute lui Adrian Mazilu, în ciuda evoluţiilor modeste avute de tânărul jucător.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia lui Adrian Mazilu, mărturisind că acesta se confruntă cu o problemă mentală. Preşedintele “câinilor” a transmis că pregătirea sa este una bună, însă jucătorul nu are încredere suficientă în jocul său.

Adrian Mazilu a fost convocat la naţionala U21 pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino de la sfârşitul acestei luni, din preliminariile EURO 2027.

“Da, mai avem răbdare cu Mazilu sută la sută. La el e o chestie mentală, se pregătește foarte bine. Dacă la antrenamente vedeam că se lasă de dorit, i-am spune, dar face tot ce trebuie. E o chestie de încredere în el. Am vorbit cu el.

Sper să-i prindă bine convocarea la lot. Văzându-se cu foștii lui colegi acolo, sper să-l ajută foarte mult și să treacă peste impresia că nu mai e ce a fost. De fapt, asta e problema lui”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Adrian Mazilu a fost transferat de Dinamo la începutul sezonului, el semnând un contract valabil până în 2029 cu “câinii”. Mijlocaşul a bifat deja 12 meciuri sub comanda lui Zeljko Kopic, fără să aibă vreo reuşită.

