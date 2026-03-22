Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui”

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre Adrian Mazilu, tânărul jucător de 20 de ani al lui Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că Zeljko Kopic are în continuare răbdare cu mijlocaşul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Câinii” au decis astfel să-i ofere în continuare minute lui Adrian Mazilu, în ciuda evoluţiilor modeste avute de tânărul jucător.

Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu

Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia lui Adrian Mazilu, mărturisind că acesta se confruntă cu o problemă mentală. Preşedintele “câinilor” a transmis că pregătirea sa este una bună, însă jucătorul nu are încredere suficientă în jocul său.

Adrian Mazilu a fost convocat la naţionala U21 pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino de la sfârşitul acestei luni, din preliminariile EURO 2027.

“Da, mai avem răbdare cu Mazilu sută la sută. La el e o chestie mentală, se pregătește foarte bine. Dacă la antrenamente vedeam că se lasă de dorit, i-am spune, dar face tot ce trebuie. E o chestie de încredere în el. Am vorbit cu el.