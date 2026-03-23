Tricolorul pe care se bazează Marcel Răducanu în barajul cu Turcia: “Va face diferenţa”

Marcel Răducanu (71 de ani) îşi pune speranţele într-un jucător în barajul pe care tricolorii îl vor disputa, în deplasare, cu Turcia. Este vorba despre extrema Dennis Man (27 de ani), care evoluează la PSV Eindhoven.

Dennis Man are un sezon foarte bun la Eindhoven. În 22 de meciuri în care a jucat în campionat, a marcat de 6 ori şi a oferit 6 assist-uri. A înscris 2 goluri în 2 meciuri în Cupa Olandei şi a reuşit o “dublă” în Champions League, în acel incredibil 6-2 cu Napoli.

“Dennis Man cred că va face diferența și cred că poate sclipi. Mă mai bazez și pe Mihăilă. La mijloc ar trebui să avem pe cineva de calitate, să dea pase și să facă diferența. Nu știu dacă Ianis poate, încep ăia să zbiere de acolo și… dar totuși ei joacă pe afară și sunt obișnuiți.

Mi-e frică să nu se sperie ai noștri. La mijlocul terenului se dă bătălia, să nu dăm mingea repede, trebuie să o ținem”, a declarat Marcel Răducanu pentru gsp.ro.

Marcel Răducanu a evoluat, ca jucător, pentru Steaua, Borussia Dortmund şi FC Zurich. Pentru naţionala României a evoluat în 21 de partide, marcând 3 goluri. În perioada regimului Ceauşescu, Marcel Răducanu a fugit în Germania de Vest. A trebuit să stea un an pe bară până a putut evolua pentru Borussia Dortmund.