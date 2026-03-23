Tricolorul pe care se bazează Marcel Răducanu în barajul cu Turcia: “Va face diferenţa”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 17:00

Marcel Răducanu / AntenaSport

Marcel Răducanu (71 de ani) îşi pune speranţele într-un jucător în barajul pe care tricolorii îl vor disputa, în deplasare, cu Turcia. Este vorba despre extrema Dennis Man (27 de ani), care evoluează la PSV Eindhoven.

Dennis Man are un sezon foarte bun la Eindhoven. În 22 de meciuri în care a jucat în campionat, a marcat de 6 ori şi a oferit 6 assist-uri. A înscris 2 goluri în 2 meciuri în Cupa Olandei şi a reuşit o “dublă” în Champions League, în acel incredibil 6-2 cu Napoli.

“Dennis Man cred că va face diferența și cred că poate sclipi. Mă mai bazez și pe Mihăilă. La mijloc ar trebui să avem pe cineva de calitate, să dea pase și să facă diferența. Nu știu dacă Ianis poate, încep ăia să zbiere de acolo și… dar totuși ei joacă pe afară și sunt obișnuiți.

Mi-e frică să nu se sperie ai noștri. La mijlocul terenului se dă bătălia, să nu dăm mingea repede, trebuie să o ținem”, a declarat Marcel Răducanu pentru gsp.ro.

Marcel Răducanu a evoluat, ca jucător, pentru Steaua, Borussia Dortmund şi FC Zurich. Pentru naţionala României a evoluat în 21 de partide, marcând 3 goluri. În perioada regimului Ceauşescu, Marcel Răducanu a fugit în Germania de Vest. A trebuit să stea un an pe bară până a putut evolua pentru Borussia Dortmund.

Semifinala barajului pentru Mondial, Turcia – România, se dispută joi, de la ora 19:00, pe terenul lui Beşiktaş. Dacă tricolorii vor reuşi să treacă de Turcia, vor întâlni în finala barajului pentru Mondial învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo. Finala barajului va fi disputată de tricolori tot în deplasare. Pierzătoarele din cele două meciuri vor susţine şi ele un amical FIFA.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

