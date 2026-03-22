Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 23:20

Mircea Lucescu / Sportpictures

Mircea Lucescu are probleme tot mai mari cu câteva zile înaintea barajului cu Turcia, după ce un alt portar s-a accidentat. Dacă sâmbătă selecționerul s-a văzut nevoit să-l înlocuiască pe Mihai Popa (cu Căbuz), acum, „Il Luce” l-a pierdut și pe Ionuț Radu.

Jucătorul celor de la Celta Vigo a ieșit „șifonat” din disputa cu Deportivo Alaves, iar tehnicianul român s-a văzut nevoit să caute încă un goalkeeper pentru partida de la Istanbul.

UPDATE: Laurențiu Popescu, convocat de urgență

Ionuț Radu s-a accidentat duminică în partida dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, iar portarul român nu va putea răspunde convocării la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

Selecționerul Mircea Lucescu s-a văzut nevoit pentru a doua oară să caute un înlocuitor, iar după Căbuz, la lotul național va ajunge Laurențiu Popescu, fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alavés, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova.
Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, se arată în comunicatul oficial.

Ionuț Radu, incert pentru Turcia – România. Ce soluție are Mircea Lucescu

Cu câteva zile înaintea duelului cu Turcia, Mircea Lucescu are mari probleme de efectiv, selecționerul fiind pe punctul de a pierde un al doilea portar în mai puțin de 24 de ore.

Potrivit fanatik.ro, tehnicianul echipei naționale are deja două variante de înlocuire pentru Ionuț Radu, cea principală fiind Otto Hindrich, portarul celor de la Legia Varșovia.

Sursa citată menționează că o altă soluție ar fi chiar Ștefan Târnovanu, pus pe liber de FCSB pentru a-i face loc lui Popa, acesta fiind eligibil pentru regula U21 în Liga 1.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Observator
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
Fanatik.ro
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
0:27 23 mart.

VIDEOBraga – Porto 1-2. Liderul din Liga Portugal face un pas mare către titlu
23:56

Real Madrid – Atletico 3-2. Goluri de poveste și o victorie în inferioritate numerică pentru echipa lui Arbeloa
23:48

Șocul zilei la ATP Miami! Carlos Alcaraz, eliminat în turul al treilea
23:45

Transfer uriaș în Liga 1: „De la 3 milioane în sus” Jucătorul căruia i-a explodat cota
23:40

Fiorentina – Inter 1-1. Cristi Chivu a ratat şansa de a se distanţa de AC Milan
23:03

Final dramatic pentru Răzvan Lucescu. A pierdut în minutul 90+5
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 3 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 4 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 5 VIDEOMomente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul 6 Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav