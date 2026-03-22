Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF

Mircea Lucescu are probleme tot mai mari cu câteva zile înaintea barajului cu Turcia, după ce un alt portar s-a accidentat. Dacă sâmbătă selecționerul s-a văzut nevoit să-l înlocuiască pe Mihai Popa (cu Căbuz), acum, „Il Luce” l-a pierdut și pe Ionuț Radu.

Jucătorul celor de la Celta Vigo a ieșit „șifonat” din disputa cu Deportivo Alaves, iar tehnicianul român s-a văzut nevoit să caute încă un goalkeeper pentru partida de la Istanbul.

UPDATE: Laurențiu Popescu, convocat de urgență

Ionuț Radu s-a accidentat duminică în partida dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, iar portarul român nu va putea răspunde convocării la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

Selecționerul Mircea Lucescu s-a văzut nevoit pentru a doua oară să caute un înlocuitor, iar după Căbuz, la lotul național va ajunge Laurențiu Popescu, fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alavés, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova.

Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, se arată în comunicatul oficial.