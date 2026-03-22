Ianis Hagi vrea să-i calce pe urme tatălui: „Suntem pregătiți să mergem la Mondial”

Hagi la Campionatul Mondial în Statele Unite. S-a întâmplat în 1994, iar istoria se poate repeta 32 de ani mai târziu. Ianis Hagi este acum una dintre speranțele naționalei pentru o calificare uriașă cu Turcia și Slovacia/Kosovo.

Ianis vrea România la Mondial

Ianis Hagi joacă în Turcia din acest sezon, la Alanyaspor, club pentru care a dat 3 goluri și 2 assist-uri în 21 de partide. Ianis este convins că această generație poate readuce România după 28 de ani la un Mondial.

„Testul de maturitate există de fiecare dată când reprezentăm țara. A fost o perioadă unde trebuia să confirmăm rezultatele de la tineret, să le confirmăm și la echipa mare. Am reușit asta prin calificarea la Campionatul European. Acum important este să reușim asta și la un Campionat Mondial pentru că ultimele generații, din păcate, nu au putut și sperăm ca noi să fim acea generație care să ajungem din nou acolo. Pentru că ne dorim foarte mult, muncim enorm zi de zi și chiar cred că suntem pregătiți” spune Ianis Hagi pentru FRF TV.