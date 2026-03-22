Panică înainte de Turcia – România. Ionuț Radu s-a prăbușit pe gazon la meciul lui Celta

Cu doar 4 zile înainte de marele meci cu Turcia, Ionuț Radu trăiește un adevărat coșmar la Celta Vigo. Portarul român a avut probleme medicale, iar echipa sa a fost victima unei remondata, de la 3-0.
Ionuț Radu s-a lovit cu Alaves
Prima repriză a fost aproape perfectă pentru Celta. Jutgla a dat o dublă și a pasat la golul lui Alvarez, însă Martinez a redus din diferență chiar înainte de pauză.
Imediat după pauză a venit golul de 3-2 prin Hildago și apoi mari emoții atât pentru Celta, cât și pentru suporterii naționalei României. Ionuț Radu s-a lovit la o fază banală și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Din fericire pentru Mircea Lucescu, Radu a revenit și a continuat partida. Din nefericire pentru portarul român, a mai primit 2 goluri de la Alaves care s-a impus cu 4-3.
Atendido Radu y salía a calentar Iván Villar. Continúa en principio el portero internacional rumano.https://t.co/AyzLpY7vs3 pic.twitter.com/lYb0mY8jlB
— Grada de Río (@gradaderio) March 22, 2026
