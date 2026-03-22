Panică înainte de Turcia – România. Ionuț Radu s-a prăbușit pe gazon la meciul lui Celta

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 19:04

Ionuţ Radu, în timpul unui meci al Celtei Vigo / Profimedia Images

Cu doar 4 zile înainte de marele meci cu Turcia, Ionuț Radu trăiește un adevărat coșmar la Celta Vigo. Portarul român a avut probleme medicale, iar echipa sa a fost victima unei remondata, de la 3-0.

Ionuț Radu s-a lovit cu Alaves

Prima repriză a fost aproape perfectă pentru Celta. Jutgla a dat o dublă și a pasat la golul lui Alvarez, însă Martinez a redus din diferență chiar înainte de pauză.

Imediat după pauză a venit golul de 3-2 prin Hildago și apoi mari emoții atât pentru Celta, cât și pentru suporterii naționalei României. Ionuț Radu s-a lovit la o fază banală și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din fericire pentru Mircea Lucescu, Radu a revenit și a continuat partida. Din nefericire pentru portarul român, a mai primit 2 goluri de la Alaves care s-a impus cu 4-3.

 

Recomandări

Citește și:
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Observator
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”
Fanatik.ro
Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”
19:01

S-a întâmplat după 91 de ani! Tottenham, record negativ în Premier League, după 0-3 cu Nottingham Forest
18:50

LIVE SCOREDennis Man, schimbat după 45 de minute! Meci de coşmar pentru Ionuţ Radu: a luat 4 goluri!
18:39

VIDEOVirgil Ghiţă ştie care este avantajul României în faţa Turciei: “Cred că este un minus pentru ei”
18:32

Ikast – Gloria Bistrița 34-35. Victorie fantastică pentru liderul din Liga Florilor, în optimile Ligii Campionilor
18:21

Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism
17:50

LIVE SCOREArsenal – Man City. Arteta și Guardiola luptă pentru primul trofeu, pe Wembley
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 5 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav