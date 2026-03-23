Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”

Viviana Moraru Publicat: 23 martie 2026, 10:25

Comentarii
Ionuţ Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Bogdan Stelea (58 de ani) a reacţionat, după ce Ionuţ Radu (28 de ani) s-a accidentat în Celta Vigo – Alaves 3-4 şi va rata barajul cu Turcia. Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să-l convoace de urgenţă pe Laurenţiu Popescu (29 de ani), portarul Universităţii Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Stelea consideră că Ştefan Târnovanu (25 de ani) ar fi meritat să fie convocat la naţională, după accidentarea lui Ionuţ Radu.

Bogdan Stelea s-a declarat convins de faptul că Ştefan Târnovanu ar fi putut fi titular contra Turciei, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. În lipsa portarului de la FCSB, fostul internaţional consideră că decizia privind stabilirea titularului din poarta României va fi una extrem de dificilă pentru Mircea Lucescu.

“Este o situație grea. Se întâmplă astfel de momente pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie. Mă refer la faptul că a existat un portar care ar fi trebuit să fie în lotul României, dar anumite persoane au avut grijă să nu fie acolo. A fost scos din poartă, dat la o parte și s-a ajuns la situația asta. O să vedem ce o să se întâmple.

(n.r. dacă Târnovanu ar fi fost titularul României) În momentul de față, da. Fără doar și poate. Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin.

Reclamă
Reclamă

(n.r. pe cine vede titular cu Turcia) Habar nu am. Nu o să fie ușor, indiferent cine va fi alesul. Contează mult forma de moment, de încredere, de nivelul la care a jucat în ultima perioadă. Există un selecționer care trebuie să ia o hotărâre. Antrenorul cu portarii doar spune o părere, dar selecționerul ia decizia finală”, a declarat Bogdan Stelea, conform digisport.ro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)

Reclamă

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
