Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”

Bogdan Stelea (58 de ani) a reacţionat, după ce Ionuţ Radu (28 de ani) s-a accidentat în Celta Vigo – Alaves 3-4 şi va rata barajul cu Turcia. Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să-l convoace de urgenţă pe Laurenţiu Popescu (29 de ani), portarul Universităţii Craiova.

Bogdan Stelea consideră că Ştefan Târnovanu (25 de ani) ar fi meritat să fie convocat la naţională, după accidentarea lui Ionuţ Radu.

Bogdan Stelea s-a declarat convins de faptul că Ştefan Târnovanu ar fi putut fi titular contra Turciei, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. În lipsa portarului de la FCSB, fostul internaţional consideră că decizia privind stabilirea titularului din poarta României va fi una extrem de dificilă pentru Mircea Lucescu.

“Este o situație grea. Se întâmplă astfel de momente pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie. Mă refer la faptul că a existat un portar care ar fi trebuit să fie în lotul României, dar anumite persoane au avut grijă să nu fie acolo. A fost scos din poartă, dat la o parte și s-a ajuns la situația asta. O să vedem ce o să se întâmple.

(n.r. dacă Târnovanu ar fi fost titularul României) În momentul de față, da. Fără doar și poate. Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin.