Tricolorii U21 le ţin pumnii jucătorilor lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia

Publicat: 23 martie 2026, 21:19

Cu forţe proaspete, naţionala de tineret ţinteşte a cincea calificare consecutivă la Euro. Atacantul Veronei, Vermeşan, Matteo Duţu şi Mazilu au mesaje de susţinere din toată inima pentru Mircea Lucescu şi Ianis Hagi.

Aflat pe lista extinsă a lui Mircea Lucescu, Vermeşan a fost trimis să îmbrace tricoul României la tineret. Kosovo şi San Marino sunt următorii adversari în drumul spre Europeanul de tineret de la anul.

“Un sentiment unic, mai ales când auzi şi cânţi imnul naţionalei, mai ales cu fani în spate… se ridică pielea pe tine şi e un sentiment de nedescris”, a spus Ioan Vermeşan.

Şi puştii antrenaţi de Curelea la tineret aşteaptă de la naţionala mare o calificare la Mondial.

Reporter: Ce mesaj le transmiți jucătorilor pentru acest mare meci cu Turcia?

Matteo Duţu: Să aibă încredere că totul e posibil în fotbal

Ioan Vermeşan: Le spun că toată lumea are încredere în ei, ne bazăm pe ei, ne punem încrederea şi sperăm să trecem mai departe

Cristian Mihai: Să fie încrezători, ştim că avem o echipă foarte buna şi în fotbal orice este posibil, munca bate talentul

Adrian Mazilu: Să fie o familie, este doar un meci care pe care şi cu siguranţă vor face un meci mare

