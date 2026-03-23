Unirea Slobozia – Oţelul 2-1. Tomas debutează pe banca gălăţenilor

Croatul Stjepan Tomas (50 de ani) debutează pe banca gălăţenilor, după ce l-a înlocuit pe Laszlo Balint (46 de ani).
Înaintea acestui meci, Unirea Slobozia e pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte. Oţelul e pe locul 5 în play-out, cu 21 de puncte.
Unirea Slobozia – Oţelul 2-1 LIVE SCORE
Min. 54: Unirea Slobozia – Oţelul 2-1! Patrick Dulcea a înscris cu un şut plasat, din careu
Min. 21: Unirea Slobozia – Oţelul 1-1! Ştefan Bană a egalat, după ce Luan l-a lăsat cu poarta goală
Min. 4: Unirea Slobozia – Oţelul 1-0! Espinosa a transformat penalty-ul. Mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă
Min. 3: Penalty pentru Unirea Slobozia! Campos l-a busculat în careu pe Espinosa. Pe lângă decizia de penalty, Campos a primit cartonaşul galben
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Unirea Slobozia: R. Popa – Dorobanțu, Safranov, Antoche, Șerbănică – Dragu, Lungu, Vl. Pop, Yanakov – Dahan, E. Torres Antrenor: Claudiu Niculescu
Oțelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev, M. Lopes, Neicu, Conrado – A. Ciobanu, Lameira – Bană, M. Lopes, Luan – Patrick Antrenor: Stjepan Tomas
Stadion: „1 Mai” (Slobozia)
Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti – Bucureşti)
A1: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea)
A2: Constantinescu Andrei (Bucureşti – Bucureşti)
Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti – Bucureşti)
Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui – Vaslui)
R: Baban Vlad (Iaşi – Iaşi)
Observator arbitri: Dumitru Robert (Sfântu Gheorghe – Covasna)
În sezonul regular, în primul meci dintre cele două echipe, s-a terminat 0-0. Partida s-a disputat acasă la Unirea Slobozia, la fel ca astăzi. În returul de la Galaţi, Oţelul s-a impus cu 3-0.
