Unirea Slobozia – Oţelul 2-1. Tomas debutează pe banca gălăţenilor

Meciul Unirea Slobozia – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Croatul Stjepan Tomas (50 de ani) debutează pe banca gălăţenilor, după ce l-a înlocuit pe Laszlo Balint (46 de ani).

Înaintea acestui meci, Unirea Slobozia e pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte. Oţelul e pe locul 5 în play-out, cu 21 de puncte.

Unirea Slobozia – Oţelul 2-1 LIVE SCORE

Min. 54: Unirea Slobozia – Oţelul 2-1! Patrick Dulcea a înscris cu un şut plasat, din careu

Min. 21: Unirea Slobozia – Oţelul 1-1! Ştefan Bană a egalat, după ce Luan l-a lăsat cu poarta goală

Min. 4: Unirea Slobozia – Oţelul 1-0! Espinosa a transformat penalty-ul. Mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă