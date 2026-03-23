Miza financiară a calificării naționalei României la CM 2026. Ce ar însemna pentru FRF o prezență la turneul final

Naționala de fotbal a României se poate califica la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani, iar rezultatul ar fi unul extraordinar pentru Federația Română de Fotbal, din mai multe puncte de vedere.

Miza financiară pentru o prezență la turneul final de vara aceasta este una uriașă. Ca să ajungă acolo, selecționata lui Mircea Lucescu va trebui să treacă joi de Turcia, iar apoi de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Jackpot uriaș pentru FRF, dacă naționala se califică la CM 2026

Echipa națională de fotbal a României va înfrunta joi Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, iar în cazul unui triumf, tricolorii vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Kosovo și Slovacia, pentru un loc la turneul final de anul acesta.

Pe lângă miza sportivă, pentru Federația Română de Fotbal, o prezență în grupe la turneul din America ar însemna și o lovitură de proporții din punct de vedere financiar.

Concret, instituția condusă de Răzvan Burleanu ar încasa nu mai puțin de 10,4 milioane de euro, cu 1,38 milioane de euro mai mult față de suma care fusese anunțată inițial.