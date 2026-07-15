Panică totală pentru spanioli: Lamine Yamal, dureri mari după meciul cu Franța! Ce spune De la Fuente

Lamine Yamal a făcut cel mai bun meci al său la Campionatul Mondial la momentul oportun: în semifinala cu Franța, marea favorită la trofeu înaintea turneului, iar Spania a reușit să o elimine cu 2-0, meci la care s-a uitat jumătate din România. Yamal a scos penalty-ul de la primul gol și a avut și o reușită anulată pentru offside.
Însă starea lui Yamal provoacă panică în Spania. Jucătorul Barcelonei a fost surprins de presa spaniolă în timp ce mergea cu dificultate.
Yamal, dureri după meciul cu Franța
Un clip postat de către Diario AS îl arată pe Yamal în timp ce se deplasa spre vestiar după partida cu Franța. Jucătorul care abia a împlinit 19 ani săptămâna aceasta șchiopăta vizibil. Speranțele spaniolilor sunt că jucătorul s-a resimțit după efortul depus în condițiile în care s-a întors des și în apărare pentru a-i bloca pe francezi.
Yamal a avut probleme medicale înainte de Campionatul Mondial: el nu a jucat mai deloc în ultimele 2 luni înaintea turneului după o accidentare suferită în tricoul Barcelonei. Imaginile cu Yamal de după partidă s-au răspândit rapid și De la Fuente a fost întrebat direct despre starea talismanului Spaniei.
„Din ce știu, Lamine este bine. Tocmai am vorbit cu doctorii. Pedro Porro pare că are o contractură, dar vom afla mai multe mâine (nr. miercuri)” a spus managerul, citat de Sport de Catalunya.
Spania speră ca Lamine Yamal să fie apt 100% pentru marea finală a Campionatului Mondial care va avea loc duminică de la ora 22:00 și va fi transmisă live și în exclusivitate în România pe Antena 1 și AntenaPLAY.
🥺 ALERTA LAMINE: TERMINÓ COJEANDO TRAS EL PARTIDO. ESPEREMOS QUE NO SEA NADA 🙏🏻
📹@jfelixdiaz #NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/VxDtdhNoQC
— Diario AS (@diarioas) July 14, 2026
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